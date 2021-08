Rang frontalier : l’Assam va révoquer l’avis de voyage contre le Mizoram ; les deux parties conviennent de résoudre la crise par le dialogue

Le 26 juillet du mois dernier, six membres de la police d’Assam ont été tués et plus de 50 personnes ont été blessées lors d’un affrontement frontalier entre les deux États.

Premier signe certain d’un dégel après un affreux affrontement frontalier, les gouvernements des États de l’Assam et du Mizoram ont tenu aujourd’hui des pourparlers et ont convenu de prendre des initiatives pour trouver une solution durable. Le gouvernement d’Assam a également accepté de révoquer l’avis émis précédemment contre les voyages au Mizoram. Les deux États ont publié aujourd’hui une déclaration commune dans laquelle ils ont déclaré qu’ils étaient déterminés à trouver une solution au différend par le dialogue.

« Le gouvernement de l’Assam et du Mizoram se félicite et accepte de faire avancer les initiatives prises par le ministère de l’Intérieur, le GoI et les ministres en chef de l’Assam et du Mizoram pour éliminer les tensions prévalant autour des frontières interétatiques et trouver des solutions durables aux les différends par des discussions. La descente survient sur le dos du ministère de l’Intérieur de l’Union poussant les deux gouvernements des États à venir à la table de dialogue et à résoudre le problème à l’amiable.

Lors de la réunion d’aujourd’hui, les deux États ont également convenu de ne pas déployer la force de police de l’État dans les zones où des affrontements ont eu lieu ces derniers temps. « Les deux gouvernements des États conviennent de maintenir la paix dans les zones frontalières inter-États et se félicitent du déploiement d’une force neutre par le gouvernement indien à cet égard. À cette fin, les deux États n’enverront pas leurs forces forestières et de police respectives pour patrouiller, dominer, faire respecter ou pour un nouveau déploiement dans l’une des zones où des affrontements et des conflits ont eu lieu entre les forces de police des deux États ces derniers temps. Cela inclurait toutes ces zones le long de la frontière Assam-Mizoram dans les districts de Karimganj, Hailakandi et Cachar, Assam ; Districts de Mamit et Kolasib, Mizoram.

Après une réunion avec les responsables du gouvernement de l’Assam et du Mizoram, une déclaration conjointe est signée par l’honorable ministre, Assam, @ATULBORA2 Ji, l’honorable ministre de l’Intérieur, Mizoram, @Lalchamliana12, Comm. & Secy, Protection des frontières, Assam Sri GD Tripathi & Home Secy, Mizoram Sri Vanlalngathsaka. pic.twitter.com/a10QmA4pP3 – Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) 5 août 2021

« Gouvernement. de l’Assam et du gouvernement. du Mizoram a signé avec succès une déclaration conjointe aujourd’hui après des délibérations à Aizawl. Les deux gouvernements conviennent de faire avancer les initiatives du ministère de l’Intérieur pour éliminer les tensions existantes et trouver des solutions durables par le biais de discussions », a tweeté le bureau du ministre en chef du Mizoram.

Gouv. de l’Assam et du gouvernement. du Mizoram a signé avec succès une déclaration conjointe aujourd’hui après des délibérations à Aizawl. Les deux gouvernements conviennent de faire avancer les initiatives du ministère de l’Intérieur pour éliminer les tensions existantes et trouver des solutions durables par le biais de discussions. pic.twitter.com/W3H8buNrj9 – CM Office Mizoram (@CMOMizoram) 5 août 2021

Lundi, les dirigeants des États du nord-est ont rencontré le Premier ministre Narendra Modi pour discuter de la situation à la frontière Assam-Mizoram et d’autres questions. Kiren Rijiju, Sarbananda Sonowal et d’autres dirigeants ont rencontré le Premier ministre et ont soumis un mémorandum sur diverses questions. Le gouverneur du Mizoram, K Hari Babu, a également rencontré le Premier ministre séparément et l’a informé de la situation.

