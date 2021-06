Rang pour la liberté d’expression : l’Université de Cambridge se plaint d’un article sur le Brexit | Politique | Nouvelles

Sir Noel Malcolm a dénoncé le refus de son article d’opinion sur le sujet du Brexit pour le site internet de l’institution. Le membre honoraire de trois collèges de Cambridge a déclaré qu’il avait été “choqué” en l’apprenant.

Sir Noel a écrit au Telegraph décrivant sa situation, soulignant que “Cambridge avait une section spéciale de son site Web consacrée aux articles sur le Brexit – presque tous hostiles”.

Il a ajouté: “Un responsable m’a dit que ceux qui avaient des” liens actuels avec Cambridge “pourraient publier dessus, et je suis membre honoraire de trois collèges de Cambridge, mais mon article a été refusé.”

Son article critiquait une déclaration anti-Brexit “alarmiste” publiée par le Russell Group, qui représente les 24 meilleures universités du Royaume-Uni, dont Cambridge.

Un porte-parole de l’Université de Cambridge a déclaré au Telegraph que son site Web de l’UE n’était “pas [an] plate-forme de publication ouverte et n’était pas non plus conçu comme un forum de débat. C’était principalement un lieu d’information et de conseils pratiques sur le Brexit pour le personnel et les étudiants actuels. »

Il a ajouté : « Il contenait une section « analyse » où les chercheurs actifs de l’Université pouvaient présenter des travaux liés à la fois au Brexit et à leur domaine d’étude. Nous n’avons exercé aucun jugement politique pour décider du contenu du site et les pages de l’UE ont effectué des analyses reflétant des points de vue divergents.

“Bien que Sir Noel soit membre honoraire de plusieurs collèges de Cambridge, cela ne le qualifiait pas pour que son article soit publié sur ce site Web, nous avons donc suggéré que son article pourrait mieux cibler l’Université d’Oxford, où il est à la fois un chercheur actif et un membre du corps professoral.”

La plainte intervient quelques jours seulement après que l’Université d’Oxford a également été critiquée dans une dispute sur la liberté d’expression.

Andy Burham, du Labour, a critiqué l’institution après que les élèves eurent voté pour le retrait d’un tableau de la reine d’affilée pour des liens avec le “colonialisme”.

“Nous devons toujours respecter la reine, surtout maintenant, compte tenu des événements qui se sont produits au cours des derniers mois.”

Mais la présidente du Magdalen College Barrister Dinah Rose a exprimé son soutien à la décision des étudiants dans une série de tweets affirmant qu’ils avaient droit à “la liberté d’expression et le débat politique”.

Mme Rose a écrit sur Twitter : “Voici quelques faits sur Magdalen College et SM la Reine.

« La salle commune du milieu est une organisation d’étudiants diplômés. Ils ne représentent pas le Collège.