Rangée après qu’Assam ait renommé le parc national Rajiv Gandhi ; Karnataka reçoit également une proposition similaire

Le député du BJP de Mysore, Pratap Simha, a écrit au ministre en chef du Karnataka, BS Bommai, l’exhortant à renommer le parc national Rajiv Gandhi Nagarahole.

Moins d’un mois après que le gouvernement Modi a annoncé que la plus haute distinction sportive du pays ne porterait pas le nom de l’ancien Premier ministre mais plutôt du nom du magicien du hockey Major Dhyanchand, le gouvernement BJP d’Assam a renommé le parc national Rajiv Gandhi Orang et la réserve de tigres en Orang Parc national. Le cabinet dirigé par Himanta Biswa Sarma a décidé de renommer le parc à la suite des demandes de la communauté des Adivasi et de la tribu du thé, ont indiqué des sources gouvernementales.

« Dans le cabinet hebdomadaire de l’Assam, nous avons pris des décisions clés concernant l’assistance aux parents des victimes décédées du COVID, les dépenses liées au COVID aux DC, le décaissement des fonds pour le programme Orunodoi, la nomenclature du parc national d’Orang, les emplois du gouvernement pour les sportifs, entre autres », a déclaré CM Sarma hier. tout en partageant la liste des décisions clés.

“Le parc national Rajiv Gandhi Orang sera renommé Parc national Orang, en tenant compte des demandes des communautés Adivasi et des tribus du thé”, a déclaré le gouvernement de l’Assam.

Dans l’hebdomadaire #AssamCabinet d’aujourd’hui, nous avons pris des décisions clés concernant l’assistance aux proches des victimes décédées du COVID, les dépenses COVID aux CD, le décaissement des fonds pour le programme Orunodoi, la nomenclature du parc national d’Orang, les emplois du gouvernement pour les sportifs, entre autres. pic.twitter.com/IzgJgEITSQ – Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) 1er septembre 2021

Le ministre de l’Assam, Ashok Singhal, a déclaré que la décision avait été prise dans les 48 heures suivant la demande formulée par la communauté du thé.

Dans un geste significatif, le cabinet de l’Assam dirigé par HCM Dr @himantabiswa ji prend aujourd’hui la décision de renommer « Rajiv Gandhi Orang National Park » en « Orang National Park ». Cette décision audacieuse est prise par BJP Govt. dans les 48 heures suivant la demande formulée par Tea Tribes Community. pic.twitter.com/EacfeOv5zW – Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) 1er septembre 2021

Couvrant une superficie de 79,28 km², il a été déclaré sanctuaire de la faune en 1985 et parc national en 1999. Situé sur la rive nord du Brahmapoutre dans les districts de Darrang et de Sonitpur, le parc national est connu pour ses animaux sauvages comme le tigre royal du Bengale. , Rhinocéros indiens, Pgmy Hog et éléphants sauvages.

Cependant, les dirigeants du Congrès de tout le pays ont critiqué la décision. “C’est une décision insensée”, a déclaré l’ancien CM du Karnataka et chef du Congrès Siddaramaaiah.

Le chef adjoint Lok Sabha et le député du Congrès d’Assam Gaurav Gogoi ont déclaré que le parti annulerait la décision après son arrivée au pouvoir. « Lorsque le prochain gouvernement du Congrès sera formé dans l’État d’Assam, le premier jour, nous annulerons la décision du gouvernement BJP de retirer le nom de l’ancien Premier ministre Rajiv Gandhi du parc national d’Orang. La culture indienne nous apprend à respecter les martyrs contrairement au RSS », a déclaré Gogoi.

Lorsque le prochain gouvernement du Congrès sera formé dans l’État d’Assam, le premier jour, nous annulerons la décision du gouvernement BJP de retirer le nom de l’ancien Premier ministre Rajiv Gandhi du parc national d’Orang. La culture indienne nous apprend à respecter les martyrs contrairement au RSS. – Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) 1er septembre 2021

Pendant ce temps, le député du BJP de Mysore, Pratap Simha, a écrit au ministre en chef du Karnataka, BS Bommai, l’exhortant à renommer le parc national Rajiv Gandhi Nagarahole. « Demandant à l’hon. Le ministre en chef du Karnataka Bommai Sir, de renommer le parc national et la réserve de tigres Rajiv Gandhi Nagarahole en tant que parc national et réserve de tigres FM KMCariappa Nagarahole relève de la juridiction du district de Mysuru et de Kodagu », a-t-il déclaré en partageant la lettre qu’il a écrite au CM.

Demandant à l’hon. @CMofKarnataka Bommai Sir, pour renommer le parc national et la réserve de tigres Rajiv Gandhi Nagarahole en FM KMCariappa Nagarahole National Park & ​​Tiger Reserve relève de la juridiction du district de Mysuru et de Kodagu. pic.twitter.com/qROeAIkAzx – Pratap Simha (@mepratap) 2 septembre 2021

KM Carriappa a été le premier commandant en chef de l’armée indienne après l’indépendance. Il est l’un des deux récipiendaires du titre de « Field Marshal », l’autre étant Sam Manekshaw. Il est né à Shanivarsanthe de la province de Coorg (actuel district de Kodagu) du Karnataka en 1899.

On se souviendra que le Premier ministre Narendra Modi avait annoncé le 7 août dernier le changement de nom du prix Rajiv Gandhi Khel Ratna en prix Major Dhyanchand Khel Ratna. Cette décision avait déclenché une controverse massive et une guerre des mots entre le BJP et le Congrès.

