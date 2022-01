rangée de logements avec le conseil municipal de Westminster en famille dans un petit appartement londonien | Royaume-Uni | Des nouvelles

Ellie Riches, 35 ans, affirme avoir dormi par terre pendant quatre ans alors qu’elle partageait le petit studio infesté de rongeurs. La mère, qui vit avec son fils de 16 mois Nathaniel et sa fille Kenzie, cinq ans, a déclaré qu’elle et ses enfants avaient du mal à vivre ou à dormir dans la maison du conseil de trois pièces à Pimlico, dans le centre de Londres.

Mais Ellie affirme que le conseil contrôlé par les conservateurs lui a dit qu’il faudrait cinq ans à sa famille pour être éligible à une propriété plus grande une fois que Kenzie aura atteint dix ans.

« Personne ne semble vouloir aider. Ils semblent juste penser que c’est suffisant », a-t-elle déclaré aujourd’hui.

« J’ai assez d’anxiété juste pour sortir. C’est mauvais, mais ensuite je ne veux pas rentrer à la maison.

« Je perdrais la majorité de mes problèmes si j’avais une plus grande propriété. »

Les photos prises à l’appartement cette semaine montrent le sol jonché d’excréments de souris, ce qu’Ellie dit qu’elle doit passer l’aspirateur tous les matins.

Nathaniel a été hospitalisé l’année dernière alors qu’il n’avait que quelques semaines, rapporte My London.

Ellie a ajouté : « Je me sens écrasée et claustrophobe. C’est un peu serré, même pour un couple.

« Les heures de coucher sont atroces. Quand ils (les enfants) se couchent, je m’assois dans le bain pour regarder quelque chose afin que ce soit calme et qu’ils puissent dormir un peu.

« Mon partenaire ne peut pas rester ici et il n’y a pas de place pour que les enfants jouent s’ils ont des amis chez eux.

« J’ai dû jeter mon canapé-lit parce qu’il était criblé de choses (souris).

« Je l’ai ouvert et il y avait des crottes partout.

« J’ai une souris ici qui court tout le temps.

« Cela n’a pas aidé que je regardais Je suis une célébrité à l’époque où nous avions des souris qui couraient partout. »

La mère a déclaré qu’elle ne pouvait pas se permettre de louer en privé et qu’elle essayait d’obtenir une plus grande propriété du conseil municipal de Westminster depuis 2017.

Mais le conseil a déclaré qu’il y avait actuellement plus de 4 000 ménages en attente de logements sociaux dans son patch.

Selon l’agence immobilière Foxtons, le loyer mensuel moyen d’un appartement à deux lits à Pimlico est de 3 050 £.

La famille d’Ellie vit à Westminster, y compris sa mère gravement malade, alors elle ne veut pas quitter la région.

Alors que le conseil municipal de Westminster a déclaré comprendre la frustration d’Ellie, il a ajouté qu’il « fait face à une demande de logements de plusieurs côtés ».

Il a déclaré que d’autres arrondissements de Londres ont cependant des listes d’attente plus longues pour un logement.

Le conseiller David Harvey, membre du cabinet du conseil pour le logement, a déclaré: « Tout le monde à Westminster mérite de vivre dans des maisons confortables et de haute qualité et je comprends les frustrations de Mme Riches face à sa situation de vie actuelle et aux problèmes antérieurs, qui ont été rapidement résolus, dans son domicile.

« Malgré les 21 000 logements sociaux de Westminster et le nombre similaire fourni par les organisations caritatives pour le logement, Westminster fait face à une demande de logements de nombreux quartiers car c’est un endroit si populaire où vivre et attire des personnes qui souhaitent profiter de sa qualité de vie, de son emploi et de ses opportunités d’éducation.

« Ainsi, il y a plus de 4 000 ménages sur une liste d’attente pour le logement du conseil à Westminster – de nombreux arrondissements de Londres ont de longues listes d’attente pour un logement, souvent plus longues que les nôtres.

« Nous sommes légalement obligés d’attribuer nos maisons à ceux qui sont les prochains en ligne et cela le rend également équitable pour tout le monde.

« Personne n’est surpeuplé dans un logement, mais naturellement les familles peuvent grandir et changer, ce qui conduit à des dilemmes en matière de logement.

« À Westminster, la construction de nouvelles propriétés est l’un de nos engagements clés dans notre « Ville pour tous », pour permettre aux personnes de tous horizons, besoins et aspirations de vivre dans la région.

« Notre plan de ville publié l’année dernière indique que d’ici 2040, nous aurions livré 20 000 nouveaux logements, dont au moins 35 % seront abordables, aidant les personnes et les familles à emménager dans des logements bien conçus, verts et abordables.