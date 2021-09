Rangel Ravelo jouera-t-il pour les Cardinals ?

Cette crème légère pour les yeux réduit l’apparence des poches et des cernes. De plus, il aide à maintenir le maquillage des yeux en place, sans plus s’écailler. Il existe de nombreuses crèmes pour les yeux, mais pourquoi celle-ci est-elle si géniale ? Un client a déclaré : “Cette crème pour les yeux est merveilleuse. […] More