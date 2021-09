Ranger exprime ses regrets concernant l’incident domestique présumé de Gabby Petito

in

Hulls a expliqué qu’ils ne savaient que ce que Petito et Laundrie ont partagé au cours de leur brève interaction – les images de gilet-cam de l’interaction durent environ une heure – et qu’ils ne pouvaient que supprimer les informations présentées, expliquant que les officiers ne pouvaient pas « laisser nos émotions guident la décision.

“Il est facile de dire que lorsque vous pouvez décomposer une vidéo, minute par minute, et la juger, par rapport au moment où nous avons vu des blessures mineures et deux personnes qui se sont excusées”, a déclaré Hulls à propos des critiques qu’elle et l’autre les agents d’intervention sont confrontés.

Néanmoins, Hulls se sent mal de ne pas avoir pu faire “quelque chose de plus” pour aider Petito. “Il y a tellement de circonstances où vous souhaiteriez que cela se passe d’une certaine manière, et si vous restez coincé avec le” aurais, aurait pu, aurait dû “, vous ne pouvez pas faire ce travail”, a déclaré Hulls. “Tu dois en tirer des leçons et continuer, sinon tu n’aideras pas le prochain Gabby.”