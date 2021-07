Rangers contre Real Madrid : ça se joue à Glasgow

24/07/2021 à 20h31 CEST

Beau match qui se jouera ce dimanche Le Real Madrid et les Rangers au stade Ibrox de Glasgow. Bien qu’il s’agisse d’un match amical, c’est un match avec une bonne affiche et qui servira à l’équipe écossaise pour clôturer sa pré-saison, puisque le La Ligue écossaise débute le week-end prochain.

Sera le Cinquième match amical des Rangers cet été, tandis que pour le Real Madrid ce sera le troisième, bien qu’en réalité il puisse être classé comme le premier de plus de gravité, puisque les deux autres précédents ont été joués à Madrid contre Fuenlabrada et Rayo Vallecano, étant plus des séances d’entraînement que des matchs amicaux en réalité.

Le Glasgow Les Rangers remportent la Premiership écossaise avec une autorité écrasante sous Steven Gerrard, le légendaire joueur de Liverpool. Cette saison, ils cherchent à continuer à dominer le football écossais, mais aussi à prendre pied en Europe.

Pour le Real Madrid, une nouvelle saison commence, après le fiasco de la précédente, dans laquelle ils n’ont obtenu aucun titre. Pour cela, il y a eu un changement de banc, avec le retour de Carlo Ancelotti, mais très peu de mouvements dans le peloton pour l’instant.

L’Italien a rencontré le départ du capitaine, Sergio Ramos, en direction du PSG, et l’arrivée de David Alaba en provenance du Bayern Munich. Peu de mouvements plus pertinents sont attendus cet été dans le club blanc, puisque la pandémie de Covid a laissé les coffres de l’équipe très épuisés, et cela se voit déjà dans un marché des transferts très arrêté. Il ne faut jamais écarter une surprise de Florentino Pérez, mais tout indique que ce ne sera pas cet été lors de l’arrivée d’une star mondiale au Real Madrid.

Très bien, Ancelotti devra récupérer des pièces qu’ils n’ont pas comptées dans le passé et qui pourraient être à nouveau valables sous les ordres d’un nouvel entraîneur, je parle d’Isco, de Ceballos, de Bale ou d’Odegaard. Quoi qu’il en soit, il reste des semaines avant le début de la Liga et beaucoup de travail pour l’Italien, donc mon avis est que ce match arrivera très bientôt dans l’équipe merengue.

Ce sera un match dans lequel les Écossais sont physiquement plus à l’écoute, et sûrement, aussi un match plus important émotionnellement pour eux lorsqu’ils jouent à domicile. Pour cette raison, je pense que le favoritisme qu’acquiert le Real Madrid dans les quotas n’est pas justifié à ce stade de la saison et que chercher un pari en faveur des locaux peut être intéressant.

Dans cette ligne, nous avons un Rangers ou cravate [2.25] Ce qui me semble un bon pari.