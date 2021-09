Rangers vierges des White Sox 8-0 alors que le nombre magique tombe à 5

Luis Robert a réussi un doublé de trois points, Dylan Cease a retiré 10 prises en cinq manches et les White Sox de Chicago se sont rapprochés de leur titre de première division en 13 ans en battant les Rangers du Texas 8-0 vendredi soir.

Jose Abreu a réussi deux coups sûrs et a produit deux points, lui donnant 111 points produits cette saison alors que les White Sox ont entamé un voyage de 11 matchs qui clôturera leur calendrier sur la route.

Chicago a réduit son nombre magique sur Cleveland à cinq pour avoir remporté l’AL Central et obtenu une deuxième place consécutive en séries éliminatoires pour la première fois de l’histoire de la franchise.

“C’était un match complètement bien joué”, a déclaré le manager des White Sox, Tony La Russa. “C’était un plaisir de regarder.”

La recrue des White Sox Romy Gonzalez a doublé deux fois parmi ses trois meilleurs coups sûrs en carrière et Cease a eu son huitième match au bâton à deux chiffres de la saison.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Quatre releveurs ont tenu Texas à quatre simples le reste du chemin.

Gonzalez, qui joue son huitième match depuis qu’il a rejoint le club en provenance du Triple-A de Charlotte, a disputé son premier match de ligue majeure à plusieurs coups. Il a ajouté un point produit et a marqué deux fois.

“Il a vraiment marqué les esprits”, a déclaré La Russa. “Il était là pour que nous l’examinions, et maintenant nous le jouons.”

Les Rangers ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs avec deux matchs à jouer sur un homestand de sept matchs à la suite de leur voyage sur la route le plus réussi de la saison (6-3).

Cease (12-7) était à un retrait au bâton de son sommet de la saison. Il a accordé quatre coups sûrs et deux buts sur balles, mais a eu besoin de 92 lancers pour en passer cinq. Le droitier a échappé aux premiers ennuis, bloquant cinq coureurs au cours des trois premières manches.

“Les deux premières manches, je n’ai pas été efficace et j’ai perdu beaucoup de lancers”, a déclaré Cease. “Je dois entrer dans un rythme un peu plus vite.”

Taylor Hearn (6-5), tentant de remporter son cinquième départ consécutif, a accordé sept points en 3 1/3 de manches sur huit coups sûrs et trois buts sur balles.

“Je pense qu’ils ont en fait attendu Taylor”, a déclaré le manager du Texas Chris Woodward. “Certains de ces gars qui sont des free-swingers typiques, ils l’ont en fait assez bien mis en boîte.”

Les White Sox ont chargé les buts en quatrième avec un retrait avant que Robert ne déchire un plomb 2-0 au centre gauche. Les trois points produits ont égalé son sommet en carrière et il a également marqué deux fois.

HOUBLON COURT

Abreu est un court de l’avance RBI des ligues majeures, et Cease est troisième dans l’AL avec 212 retraits au bâton. … White Sox C Yasmani Grandal a mis fin à une séquence de 30 matchs sur la base. Ce fut la plus longue séquence active dans les majeures et la troisième plus longue cette saison. … Avec un vol au deuxième but en cinquième manche, les Rangers CF Leody Taveras ont une fiche de 17 pour 17 à ses deux saisons. … Texas RF Adolis Garcia et White Sox 3B Yoan Moncada ont chacun retiré quatre prises sur des prises. … Le Texas a perdu trois matchs de suite contre les chefs de division Houston et Chicago par un total de 27-3.

HEURE H

Le blanchissage était le 12e de la saison pour les White Sox. Le Texas, qui se classe 29e pour les points marqués, a été blanchi 13 fois.

SALLE DES FORMATEURS

Les Rangers INF Andy Ibanez (entorse aux ischio-jambiers gauches) ont été activés à partir de la liste des blessés de 10 jours mais n’ont pas joué. Pour faire de la place sur la liste, le C/DH Yohel Pozo a été choisi pour Triple-A Round Rock. … LHP John King (inflammation de l’épaule) a été opéré du syndrome du défilé thoracique et devrait être prêt pour la saison prochaine. … Le RHP Matt Bush (inflammation du coude), absent depuis début avril, commencera lundi une mission de rééducation avec Round Rock.

SUIVANT

White Sox RHP Lance Lynn (11-4, 2,50 ERA) affronte le Texas samedi soir pour la première fois depuis que les Rangers l’ont échangé à Chicago en décembre dernier. Lynn a une fiche de 0-1 avec une MPM de 4,13 en sept départs à partir du 30 juillet.

Les Rangers RHP Spencer Howard (0-4, 7,38), acquis de Philadelphie à la date limite des échanges, n’ont pas lancé plus de 52 lancers dans aucun de ses cinq départs pour le Texas.