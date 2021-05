Rangers vs Celtic en direct: Comment regarder le derby Old Firm en ligne de n’importe où

Dans le dernier affrontement derby Old Firm de la saison, le Celtic espère pleuvoir sur le défilé des Rangers avec une surprise contre Ibrox. Ne manquez pas un moment avec notre guide de diffusion en direct Rangers vs Celtic.

Bien qu’il n’y ait pas grand-chose à jouer dans ce match de fin de phase de la Premiership écossaise avec le titre de champion et la qualification en Ligue des champions déjà garantis, un match entre ces deux équipes n’est jamais sans drame. Après un match nul lors de leur rencontre précédente, les deux équipes voudront se battre à la dernière occasion de la saison 2020/21.

Les espoirs des Rangers d’un doublé national ont été anéantis ce week-end alors qu’ils quittaient la Coupe écossaise en quart de finale, perdant aux tirs au but contre le vainqueur unique St. Johnstone. Steven Gerrard et co. cherchera à rebondir après cette défaite avec une grande victoire contre ses rivaux locaux.

Le Celtic cherchera à gâcher la fête des Rangers en infligeant une défaite aux Light Blues pour la première fois cette saison. Les Bhoys sont invaincus lors de leurs 5 derniers matchs de championnat et l’équipe de John Kennedy a la chance de faire une déclaration avant la saison prochaine avec une victoire à Ibrox aujourd’hui.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de ce choc de la Premiership écossaise entre les Rangers et le Celtic avec notre guide ci-dessous.

Rangers vs Celtic: où et quand?

Ce match de Premiership écossais se joue à huis clos au stade Ibrox de Glasgow.

Le coup d’envoi est prévu pour 12 h 00 GMT, heure locale aujourd’hui, le 2 mai. Cela en fait un coup d’envoi à 7 h 00 en HNE et à 4 h 00 HNP pour les Américains à l’écoute. Si vous souhaitez regarder le match en Australie, il est 21 h 00. Coup d’envoi de l’AEST dimanche soir.

Comment regarder Rangers vs Celtic en direct au Royaume-Uni

Le match Rangers vs Celtic sera diffusé sur Sky Sports, le détenteur des droits exclusifs de la compétition de haut vol écossais au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur sa chaîne Sky Sports Main Event ainsi que via son application Sky Go pour le streaming.

Si vous n’êtes pas abonné à Sky, vous pouvez toujours regarder facilement Rangers vs Celtic en ligne ou à la télévision. C’est à cause de l’excellente valeur de la branche de streaming de Sky, NOW (anciennement Now TV).

Un abonnement NOW Sports vous donnera également accès à toutes les chaînes Sky Sports et coûte 9,99 £ par jour, bien que le pass mensuel soit bien meilleur. Il vous permettra de regarder tous les matchs de Premier League diffusés par Sky pour le reste de la saison 2020/21, ainsi que tous les parcours de golf du PGA Tour, de test de cricket et de Formule 1.

NOW Sports Membership



Regardez la couverture de Sky Sports de la Premiership écossaise en ligne avec un abonnement NOW Sports. Regardez le match d’aujourd’hui pour 10 £ ou obtenez un pass mensuel pour 34 £.

À partir de 10 £ chez MAINTENANT

Comment regarder Rangers vs Celtic en ligne aux États-Unis

ESPN + a une couverture exclusive de la Premiership écossaise cette saison, ce qui en fait le meilleur moyen de regarder ce match de Old Firm en direct. Les plans commencent à seulement 5,99 $ par mois. Vous pouvez même le combiner avec Disney + et Hulu pour seulement 12,99 $ par mois.

Le coup d’envoi de ce match aura lieu à 8 h 00 HNE / 5 h 00 HNP.

ESPN +



Vous pouvez regarder les matchs de la Premiership écossaise via ESPN +. Inscrivez-vous maintenant pour 5,99 $ par mois ou groupez avec Disney + et Hulu pour 12,99 $ par mois.

À partir de 5,99 $ par mois chez ESPN +

Comment regarder Rangers vs Celtic en direct au Canada

Les fans canadiens des fans de la Premiership écossaise n’ont pas la tâche facile car il n’y a pas de fournisseur officiel de couverture en direct dans la région cette saison.

Votre meilleur pari est d’utiliser un service VPN comme décrit ci-dessous, de définir votre emplacement sur un pays sur cette page qui a une diffusion en direct, et de partir de là. Cela étant dit, vous aurez besoin d’un mode de paiement local pour les services de streaming auxquels vous vous inscrivez.

Comment regarder Rangers vs Celtic en direct en Australie

Si vous prévoyez de regarder Rangers vs Celtic en Australie, vous devrez accéder à beIN Sports. Si vous êtes un client Foxtel, vous pouvez ajouter beIN à votre forfait moyennant des frais supplémentaires, mais vous pouvez également vous abonner au réseau sportif en tant qu’abonnement autonome pouvant être regardé sur votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou appareil mobile. Cela coûte 19,99 $ par mois.

Alternativement, vous pouvez également regarder la Premiership écossaise, ainsi que de nombreuses autres ligues sportives, en direct via Kayo, le spécialiste du streaming sportif. Le forfait de base coûte 25 $ par mois et il existe également un essai gratuit de deux semaines.

Le coup d’envoi en Australie aura lieu à 23 h 00 AEDT dimanche soir.

Kayo Sports



Kayo Sports devrait être votre choix pour cet affrontement entre les Rangers et le Celtic en Australie. Vous pouvez même profiter d’un essai gratuit si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant.

À partir de 25 $ chez Kayo Sports

Comment regarder Rangers vs Celtic en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les radiodiffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de la Premiership écossaise dans le guide ci-dessus. Si vous avez l’intention de regarder Rangers vs Celtic mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là que l’utilisation de l’un des meilleurs choix de VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement géographique de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un emplacement de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques-unes des meilleures offres VPN du moment.

ExpressVPN



Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder Rangers vs Celtic. Participez à cette offre maintenant!

À partir de 6,67 $ par mois chez ExpressVPN

