Rangnick a en tête le successeur de Man Utd, mais Mauricio Pochettino « secrètement » dans les pourparlers de rachat

Manchester United a maintenu des contacts réguliers avec Mauricio Pochettino pour qu’il devienne leur nouveau manager après Ralf Rangnick, selon un rapport.

Les Red Devils traversent une autre période de transition, leur cinquième depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013. En effet, Rangnick est le dernier entraîneur après Jose Mourinho et Louis van Gaal à tenter de ramener United au sommet du football anglais.

Rangnick a amélioré les résultats après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer en novembre. Pourtant, son mandat a été entaché par des rapports de mécontentement et de division dans les vestiaires.

Le patron par intérim restera en pirogue jusqu’à la fin de la saison, date à laquelle il passera à un poste de consultant. En attendant, la recherche de son successeur est lancée.

Selon Le Parisien (via Sport Witness), Rangnick pense qu’Erik ten Hag de l’Ajax devrait être son successeur.

Cependant, les chefs de United voudraient soi-disant le Pochettino du Paris Saint-Germain cet été. Les Diables Rouges essayé et échoué avec une enquête sur sa disponibilité avant de se tourner vers Rangnick.

Depuis qu’il a demandé au PSG en novembre, United – dont le nouveau directeur général Richard Arnold dirigera la recherche d’un nouveau manager – et Pochettino auraient été en contact régulier.

Le Parisien affirme que l’Argentin a « secrètement et » discrètement » tenu les pourparlers.

Pochettino a régulièrement souligné qu’il se sentait engagé envers le PSG et il n’a célébré son premier anniversaire de travail qu’au début du mois.

Néanmoins, le PSG est conscient de l’intérêt de United et se prépare également.

Sept joueurs de Premier League qui ont besoin d’un déménagement en janvier, avec le duo de Man Utd en tête de liste

Ils sont restés en contact avec l’ancien patron du Real Madrid, Zinedine Zidane.

Le Français a remporté trois titres consécutifs en Ligue des champions avec Los Blancos. En ce sens, il s’aligne sur l’objectif prioritaire du PSG de remporter sa première coupe d’Europe.

Scholes veut Pochettino ou Conte

Ancien milieu de terrain de United Paul Scholes a exhorté les Diables rouges nommer soit Pochettino – soit voler Antonio Conte à Tottenham.

L’expert a déclaré: « Conte à Tottenham ou Pochettino. Je pense que l’un d’entre eux est le manager que nous voulons.

« On sait que Conte est là-haut avec [Pep] Guardiola, [Jurgen] Klopp et [Thomas] Tuchel. On le sait, c’est acquis.

« Je pense donc que Man United devrait chercher quelqu’un comme ça. Les fans de Tottenham n’aimeront pas que je le dise, mais je pense qu’ils pourraient probablement encore l’avoir [in the summer]. «

United revient à l’action samedi face à Aston Villa en Premier League.