Rangnick a mis en garde contre le trait de Fernandes avec l’as de Man Utd maintenant « découvert »

Bruno Fernandes pourrait gêner plus qu’aider le nouveau patron de Manchester United, Ralf Rangnick, après qu’un rapport a affirmé que sa baisse de forme pourrait être un signe des choses à venir.

Fernandes, 27 ans, a frappé le sol en courant après son arrivée à Manchester United en janvier 2020. Le Portugais a souvent traîné son équipe au-dessus de la ligne d’arrivée et a produit un retour de but qui ferait l’envie de nombreux attaquants dans le match.

Cependant, depuis le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford cette saison, la forme de Fernandes a baissé.

L’attaquant a pillé six passes décisives en Ligue des champions. Mais sa forme de ligue a pâli par rapport à ce qu’il a produit auparavant.

Fernandes n’a inscrit que quatre buts et trois passes décisives sur le plan national. The Independent suggère maintenant que ses niveaux de performance inférieurs ne sont peut-être pas un accident temporaire.

Le journal note que Fernandes n’a pas terminé le match contre Chelsea dimanche malgré le match étant dans la balance. Fernandes a été remplacé par Donny Van de Beek pour les phases finales du match.

Fernandes a travaillé tout au long du match. Et bien qu’ils reconnaissent qu’il a été joué hors de position, l’article affirme que sa propension à essayer le « spéculatif » et à créer des « moments de médias sociaux » n’est tolérable que lorsqu’ils se produisent – ​​quelque chose qui ne s’est pas produit très fréquemment ces derniers temps.

L' »usure » d’être l’homme de prédilection de United pendant 18 mois est supposée être la raison de son effondrement.

Cependant, l’Independent cite une « source bien placée » qui a un point de vue plus inquiétant.

Fernandes l’a découvert, ou juste un coup ?

Fernandes était surveillé par tous les clubs des « Big Six » avant son déménagement à United. Ce sont les Diables rouges qui ont finalement appuyé sur la gâchette, bien que cette décision soit intervenue après une » hésitation initiale « .

La source est citée comme disant : « Vous pouvez voir pourquoi. Et, avec le fonctionnement de la Premier League, vous disposez généralement d’un an avant que tout le monde ne vous comprenne. »

Que Fernandes soit simplement dans une accalmie ou que les défenses de la ligue aient affronté les Portugais, seul le temps nous le dira.

Le nouveau patron Rangnick espère certainement qu’il s’agit du premier, et l’article conclut que le style de jeu plus frénétique de l’Allemand pourrait finalement faire ressortir le meilleur de Fernandes.

Plus de détails sur le mandat de Rangnick révélés

Pendant ce temps, les détails les plus fins du rôle, de l’influence et de l’avenir de Ralf Rangnick à Old Trafford ont été révélés.

Le gourou des transferts de confiance Fabrizio Romano a tweeté à propos de la nomination avant la confirmation officielle de United.

Romano a noté que le mandat de Rangnick s’étendrait au-delà des questions sur le terrain pendant son mandat.

Étant donné que Rangnick montera à l’étage à la fin de son mandat de gestion, il va de soi qu’il aura son mot à dire sur les questions hors terrain pendant son passage sur la sellette.

Romano a déclaré que Rangnick aurait une « influence » sur la décision du nouveau manager – devrait être Mauricio Pochettino à ce stade malgré les doutes font surface au soleil.

De plus, il aura son mot à dire sur les joueurs dont les contrats expirent cet été. Plus particulièrement, cela inclut Paul Pogba et Jesse Lingard.

