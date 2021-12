Rangnick a une grande croyance alors que Man Utd a ordonné de débarquer l’ancien patron du championnat

Le nouveau manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, veut faire de l’ancien patron de Barnsley Gerhard Struber son assistant, selon un rapport.

United est enfin sur le point d’entrer dans son nouveau chapitre tant attendu sous la direction du tacticien allemand Rangnick. L’homme de 63 ans a une riche expérience sur son CV, pas seulement dans l’entraînement.

En effet, il travaillait auparavant en tant que directeur sportif mondial dans l’écurie de football Red Bull.

Et, selon The Sun, il a utilisé ses contacts de ses liens avec Salzbourg et Leipzig pour s’en prendre à l’entraîneur autrichien Struber.

L’entraîneur actuel des Red Bulls de New York et Rangnick ont ​​formé une relation de travail solide dans l’environnement Red Bull pendant un certain temps.

Rangnick a été directeur sportif du RB Salzburg entre 2012 et 2015, tout en occupant un poste identique à Leipzig jusqu’en 2018. Struber a rejoint Salzbourg en tant qu’entraîneur des jeunes en 2014 avant de devenir directeur adjoint en 2015 pendant une saison.

De plus, Struber est ensuite retourné dans les équipes de jeunes à Salzbourg en 2018.

En tant que tel, la paire a des liens étroits et The Sun affirme que Rangnick évalue Struber « hautement ». En fait, il pense que le joueur de 44 ans est devenu l’un des jeunes entraîneurs « les plus talentueux » du football.

Rangnick veut des personnes partageant les mêmes idées avec lui à Old Trafford. Struber est son meilleur candidat.

Après s’être séparé de l’écurie Red Bull, Struber a dirigé le FC Liefering et Wolfsberger. Il a rejoint l’équipe de championnat Barnsley en novembre 2019, mais est parti un peu moins d’un an plus tard, invoquant un manque d’ambition.

L’effet Ralf Rangnick ? Comment les quatre meilleures chances de Man Utd évoluent sous le tacticien allemand

En tant que tel, il est maintenant en MLS avec les New York Red Bulls, où il lui reste deux ans sur son contrat actuel.

Le Sun note que United devrait donc racheter Struber sur son contrat. On ne sait pas non plus combien de temps il faudrait pour l’amener à Manchester, malgré la fin de la saison régulière de la MLS le mois dernier.

Man Utd donne un indice de transfert de Rangnick

Pendant ce temps, le premier match de Rangnick à la tête de United sera le choc de dimanche contre Crystal Palace à Old Trafford.

L’Allemand n’a pas longtemps à attendre le mercato de janvier et la possibilité de modifier son équipe.

Il a une vaste expérience de la signature et du développement de joueurs dans de nombreux clubs, à savoir Leipzig et Salzbourg.

Un ancien assistant de Rangnick a ouvert sur le type de signatures auxquelles United peut s’attendre avec lui en charge.