Rangnick aime la cible celtique de 22 ans, au milieu des rapports que Postecoglou est enthousiaste

Photo de Christian Verheyen/Borussia Moenchengladbach via .

Ralf Rangnick devrait prendre en charge son premier match de Manchester United demain contre Crystal Palace, avec tous les yeux rivés sur l’Allemand.

Rangnick est l’un des entraîneurs les plus brillants de sa génération et a inspiré les méthodes de Jürgen Klopp et Thomas Tuchel.

Par conséquent, si l’homme de 63 ans parle, cela vaut la peine d’être écouté.

Ma revanche sur Ben Foster

BridTV

6888

Ma revanche sur Ben Foster

908414

908414

centre

13872

Suite à un rapport de BILD, les fans du Celtic devraient s’intéresser de près aux commentaires de Rangnick faits en 2019.

C’est quoi l’histoire?

Eh bien, BILD pense que le Celtic veut l’attaquant du Borussia Mönchengladbach Hannes Wolf, un joueur dont Rangnick est un grand fan.

C’est Rangnick qui a amené le joueur de 22 ans au RB Leipzig et a fait l’éloge de l’Autrichien à son arrivée.

Cité par la Bundesliga, le patron de Manchester United a déclaré : « Hannes a attiré notre attention en raison de son développement important, qui se reflète dans ses nombreuses sorties nationales et internationales, malgré son jeune âge.

« Ses atouts font de lui une option polyvalente au milieu de terrain offensif. Je suis ravi qu’il ait décidé de franchir une nouvelle étape dans sa carrière avec nous ici.

Photo de Matthew Peters/Manchester United via .

Clairement, Ange Postecoglou a identifié un talent passionnant, celui qui vient avec l’approbation d’un grand esprit footballeur tel que Rangnick.

Si Hannes Wolf est assez bon pour Ralf Rangnick, il est assez bon pour le Celtic

Rangnick est fortement impliqué dans la révolution Red Bull du football, dont ont bénéficié les goûts du RB Leipzig et du RB Salzbourg.

L’implication de Rangnick dans ces équipes a vu des stars comme Erling Haaland et Naby Keita signer pour des frais d’aubaine, il a donc clairement un œil pour un joueur.

Photo de Christian Verheyen/Borussia Moenchengladbach via .

C’est de bon augure pour Celtic, s’ils peuvent amener Wolf à Parkhead, bien sûr.

Gardez un œil sur cette saga – Wolf a été laissé sur le banc ces dernières semaines par Adi Hütter, alors peut-être qu’une sortie pourrait bientôt être en vue pour lui.

Dans d’autres nouvelles, un expert de la BBC choqué par un appel « incroyable » à Manchester United contre Arsenal