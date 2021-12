Rangnick approuve le plan de Man Utd de 50 millions de livres sterling mais un mouvement bloqué

Deux stars de Manchester United devraient mener un exode en janvier à Old Trafford, tandis que Newcastle met fin à un accord de prêt – les deux dans tous les derniers Paper Talk.

MARTIAL, LINGARD POURRAIT QUITTER MAN UTD

Anthony Martial et Jesse Lingard sont les grands noms qui sont les plus susceptibles de quitter Manchester United le mois prochain, selon un rapport.

Le manager par intérim Ralf Rangnick a hérité de ce qu’il a admis être une trop grande équipe. En tant que tel, il pourrait chercher à réduire ses rangs et à travailler avec un noyau d’étoiles.

L’attaque est un domaine particulier où United a une pléthore d’options. Jadon Sancho est arrivé en tant que signature estivale de renom du club pour 73 millions de livres sterling, avant le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford.

United a également Martial, Edinson Cavani, Mason Greenwood, Marcus Rashford et Lingard, qui peuvent jouer plus en avant. Selon le Daily Mirror, Lingard et Martial « dirigeront l’exode » à Man Utd le mois prochain alors que Rangnick cherche à se débarrasser de certains de ses joueurs.

Rangnick a accepté de laisser partir le duo en janvier, si les parties intéressées peuvent respecter leurs évaluations. Les Red Devils veulent 20 millions de livres sterling pour Lingard et 30 millions de livres sterling pour Martial.

Cependant, le journal note que, le contrat de Lingard n’ayant plus que six mois à courir, United pourrait avoir du mal à trouver un acheteur à ce prix le mois prochain lorsqu’il sera disponible gratuitement à la fin de la saison.

United pourrait également avoir du mal à vendre Martial pour 30 millions de livres sterling, après avoir payé 36 millions de livres sterling pour lui en 2015.

En tout cas, l’international français l’agent a souligné que son client veut sortir en janvier. L’international anglais Lingard, quant à lui, a des intérêts de West Ham et de Newcastle.

Cependant, Rangnick n’est pas disposé à lâcher le gardien Dean Henderson, qui aurait été intéressé par l’Ajax.

Malgré le manque de temps de jeu d’Henderson, Rangnick ne veut pas avoir Tom Heaton, 35 ans, comme seul adjoint de David de Gea.

Newcastle a décidé de résilier le contrat de prêt de Matty Longstaff à Aberdeen suite à un manque de temps de jeu. (Chronique de Newcastle)

Leeds a subi un coup dur de transfert suite à la décision du milieu de terrain de Reading John Swift de rester aux Royals. (Chronique de lecture)

Néanmoins, le chef des Blancs, Victor Orta, prévoit de recruter deux nouveaux milieux de terrain le mois prochain. (Initié du football)

Liverpool est prêt à laisser Nathaniel Phillips partir en janvier, mais ils veulent 15 millions de livres sterling pour son transfert. (L’Athlétisme)

L’agent de Christian Eriksen a affirmé que le milieu de terrain est en bonne santé et rêve d’un retour au football, suite à la rupture de son contrat avec l’Inter. (Courrier quotidien)

Everton conclut un accord avec l’arrière gauche du Dinamo Kiev Vitaliy Mykolenko au milieu d’une rupture entre Rafael Benitez et Lucas Digne. (Courrier quotidien)

En fait, les Toffees pourraient vendre l’international français Digne s’ils reçoivent une offre convenable pour lui en janvier. (Fabrizio Romano)

Newcastle a reçu des conseils pour demander à l’attaquant de Man Utd Martial de renforcer sa puissance de feu. (Podcast de fenêtre de transfert)

Cependant, la Juventus envisage un prêt pour le Français jusqu’à la fin de la saison. (Le soleil)

À travers Manchester, pendant ce temps, Ferran Torres de City est la principale priorité de transfert de l’entraîneur-chef de Barcelone Xavi. (Sport)

LE DUO DE BARCELONE ATTIRE L’ATTENTION DE PREM.

Mais le Barça devra probablement vendre pour acheter, Ousmane Dembele et Philippe Coutinho attirant l’attention de la Premier League. (Express quotidien)

Le patron de Tottenham, Antonio Conte, a comparé Harry Kanede l’importance des Spurs à celle de Mohamed Salah à Liverpool. (Écho de Liverpool)

Les Reds ont invité la star montante de la MLS Jahkeele Marshall-Rutty pour un essai, mais d’autres grands clubs européens surveillent également sa situation. (Écho de Liverpool)

L’attaquant de Man Utd et de l’Angleterre Marcus Rashford est prêt à déménager à Barcelone. (Sport)