Rangnick blessé alors que Dembele snobe Man Utd pour le rival de Prem

Manchester United risque de manquer la « cible principale de Ralf Rangnick » Ousmane Dembele, le joueur ayant l’intention de rejoindre ses rivaux, Arsenal se rapproche d’une signature impressionnante au milieu de terrain, tandis que l’Euro Paper Talk de mercredi affirme que Liverpool s’est vu offrir la possibilité de signer un Étoile suisse.

DEMBELE IGNORE MAN UTD – MAIS VEUT DÉMÉNAGER À LONDRES

Ralf Rangick serait confronté à sa première déception en tant que patron de Manchester United, avec un rapport affirmant qu’Ousmane Dembele a rejeté une décision.

Le rusé tacticien allemand veut imposer un système à haute énergie et à haute pression à Old Trafford pour instaurer une nouvelle ère réussie. En tant que tel, il aurait vu le côté droit de United comme un domaine à améliorer.

En effet, Diogo Dalot a déjà été repêché dans l’équipe aux dépens d’Aaron Wan Bissaka.

Maintenant, il veut également des changements sur l’aile droite, avec Dembele ciblé dans un accord à prix réduit.

Son contrat à Barcelone expire à l’été 2022 et son refus de signer une prolongation signifie qu’une sortie est envisagée.

Et avec des fonds serrés au Camp Nou, ils cherchent à encaisser le mois prochain au lieu de perdre l’ailier gratuitement.

En tant que tel, Mundo Deportivo rapporte que Rangnick a pris contact avec son agent à propos d’un déménagement à Old Trafford.

Cependant, ils rapportent que Dembele n’a « aucune intention » de déménager à United en raison de la concurrence en attaque.

Une compétition unie trop forte pour Dembele

Le joueur et son représentant craindraient qu’un déplacement y soit trop stop-start. De plus, ils doutent qu’il puisse retrouver sa meilleure forme là-bas avec Jadon Sancho, Mason Greenwood et peut-être Marcus Rashford considérés comme des options du côté droit.

Au lieu de cela, Mundo Deportivo affirme que Dembele attend plutôt de déménager à Chelsea. Thomas Tuchel serait également un fan de la star française.

De plus, avec le départ probable de Christian Pulisic, Dembele estime qu’il y a une ouverture pour lui à Stamford Bridge.

En tant que tels, ils seraient sa préférence n ° 1 et il attendra de voir s’ils donnent suite à leur intérêt initial avec une approche.

ARSENAL VA SIGNER RENATO SANCHES

Arsenal a reçu le feu vert pour signer Renato Sanches en janvier dans le cadre d’un accord qui coûtera 25,6 millions de livres sterling (30 millions d’euros). (Téléfoot)

Liverpool se serait vu offrir la possibilité de signer Denis Zakaria dans le cadre d’un accord à prix réduit en janvier, le Borussia Mönchengladbach cherchant désespérément à éviter de le perdre sur un coup franc. (Calciomercato)

L’AC Milan prépare un coup surprise en janvier pour Andreas Christensen – et veut qu’il forme un socle défensif avec le vieux garçon de Chelsea, Fikayo Tomori. (Ciel Italie)

Liverpool se présente comme le prétendant de Paulo Dybala alors qu’il cherche des renforts offensifs en janvier. (Calciomercato)

West Ham est susceptible de battre Newcastle à la signature du milieu de terrain de Hellas Verona Antonin Barak. (L’Arène)

Chelsea n’a pas encore ouvert de pourparlers sur un accord pour Federico Chiesa, malgré les affirmations selon lesquelles Thomas Tuchel est « amoureux » de l’ailier. (Fabrizio Romano)

HOMME VILLE TRACÉ RAFAEL LEAO SWOOP

Manchester City a envie de faire appel à l’attaquant de l’AC Milan Rafael Leao en janvier pour remplacer Ferran Torres. (Ciel Italie)

Le jeune de Wolfsburg Aster Vranckx admet qu’il rêve de déménager à Chelsea ou au Real Madrid. (SportBILD)

Barcelone s’est vu offrir Edinson Cavani dans le cadre d’un accord à prix réduit, Ralf Rangnick ne voyant aucun rôle pour l’Uruguayen. (Sport)

Le Real Madrid a déclaré à ses prétendants qu’Eden Hazard pouvait partir pour seulement 23 millions de livres sterling en janvier – une perte d’environ 65 millions de livres sterling. (Marque)

Arsenal tente de conclure un accord pour signer l’attaquant de l’Internacional Yuri Alberto dans l’une des deux prochaines fenêtres de transfert. (But Brésil)

Les espoirs de l’AC Milan de signer Diogo Dalot sont «presque impossibles» avec l’arrière latéral désormais un choix préféré sous Ralf Rangnick. (Il Tempo)

ET PLUS DE L’EURO PAPER TALK

Le défenseur vétéran du Real Madrid, Marcelo, devrait revenir à Fluminense l’année prochaine, malgré des liens apparents avec Leeds. (Olé)

Manchester United et Liverpool sont confrontés à la concurrence de l’Atletico Madrid pour l’attaquant américain de 18 ans Ricardo Pepi. (CBS)

Le Bayern Munich espère lier Robert Lewandowski à un nouvel accord pour prolonger son séjour jusqu’en 2025. (AS)

Barcelone reste confiant de pouvoir obtenir la signature de Ferran Torres bien qu’il soit à une certaine distance de l’évaluation de Manchester City. (Mundo Deportivo)

Le Real Madrid prévoit de prolonger le contrat de Luka Modric jusqu’en 2023 après d’excellentes performances du milieu de terrain vétéran. (Fabrizio Romano)

L’Inter serait confiant dans un accord pour le gardien de l’Ajax Andre Onana cet été, malgré le nouvel intérêt de Barcelone. (Calciomercato)

Newcastle est en train de devenir le favori pour signer Georginio Wijnaldum alors qu’il prétend déjà vouloir quitter le PSG. (COMME)