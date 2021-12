Rangnick clarifie la position de Carrick et vérifie le nom de Liverpool dans les plans

Ralf Rangnick dit qu’il a essayé de persuader Michael Carrick de rester à Manchester United, alors qu’il visait à suivre le succès de Jurgen Klopp à Liverpool.

Carrick, 40 ans, a annoncé qu’il quitterait le club immédiatement après la victoire de jeudi contre Arsenal. Ce fut une décision qui a choqué beaucoup et Rangnick dit qu’il a été informé il y a quelques jours de la décision de Carrick. L’ancien milieu de terrain, qui était l’assistant d’Ole Gunnar Solskjaer, peut quitter Old Trafford la tête haute après une brillante carrière de joueur. Il est également intervenu lorsque United avait besoin de lui et a guidé le club vers deux victoires et un match nul lors de ses trois matchs à la tête.

S’exprimant lors de sa première conférence de presse United, Rangnick a révélé qu’il envisageait maintenant deux ou trois ajouts d’entraîneurs pour renforcer son personnel.

Rangnick a déclaré: « Michael, j’ai appris cela il y a deux jours. J’ai rencontré Michael et Kieran, j’ai eu une longue conversation privée pendant plus d’une heure.

« J’ai essayé de le convaincre de rester, à la fin, j’ai dû l’accepter. Je suis plus qu’heureux de travailler avec l’équipe d’entraîneurs actuelle, j’ai besoin de leur expertise.

« Je vais essayer de trouver deux ou trois personnes qui nous rejoindront dans les semaines à venir. Mais à cause du Brexit, ce n’est pas si facile.

L’accord de Rangnick en tant que manager par intérim durera jusqu’à la fin de la saison. Et il dit qu’il n’a pas envisagé de remplacer le Solskjaer limogé de manière permanente.

Il a déclaré : « Si nous réussissons bien et que nous nous stabilisons, je pourrais même recommander que nous continuions à travailler avec moi. Tout cela est hypothétique, on ne peut pas en parler.

« Les personnes avec qui j’ai parlé ont été très claires sur le fait qu’il s’agissait d’un rôle de six mois. Nous n’avons jamais parlé de ce qui se passera cet été.

« S’ils vont parler de moi avec ça, on verra. S’ils me demandent mon avis, je pourrais faire la même recommandation que j’ai faite deux fois au RB Leipzig. Qu’il vaudrait peut-être mieux travailler avec moi pendant un an.

Rangnick parle du mandat de Klopp

Rangnick, qui a ciblé une équipe plus « équilibrée » sous son mandat, a pour objectif d’imiter le Liverpool de Jurgen Klopp.

Klopp, qui a guidé les Reds vers les couronnes de Premier League et de Champions League, est à la barre depuis octobre 2015. Et Rangnick pense que United a une équipe plus talentueuse que celle dont Klopp a hérité à Anfield.

« Ce n’est pas inhabituel qu’après le long. sort réussi, le club doit trouver une nouvelle voie », a déclaré Rangnick. «Le club n’a eu aucune continuité dans la signature de nouveaux joueurs et dans le respect de l’ADN du club.

« À l’avenir, les membres du conseil d’administration et moi-même avons le même avis. Il est important de ne pas avoir beaucoup de changements dans la gestion.

« Lorsque Jurgen est arrivé à Liverpool, l’équipe qu’il avait à l’époque n’était certainement pas meilleure que celle que nous avons ici.

« Laissez les joueurs suivre et accepter l’idée que je peux leur proposer sur la façon dont nous voulons jouer à l’avenir.

«Pep est à City depuis trois ans, Jurgen depuis cinq ans. Thomas n’est venu qu’en février, mais dans le temps, ils sont un peu en avance sur nous dans la manière dont ils veulent évoluer. Je suis plus que satisfait des joueurs que nous avons ici.

