Rangnick comparé à une nomination importante à Liverpool après la réclamation de Solskjaer

Ralf Rangnick a été pressenti pour transformer Manchester United de la même manière que Gerard Houllier l’a fait avec Liverpool, après avoir été comparé à ses prédécesseurs Jose Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer.

Rangnick occupe actuellement le poste de manager par intérim de Man Utd jusqu’à la fin de la saison. Il a remplacé la légende du club Ole Gunnar Solskjaer sur la sellette après un début de saison irrégulier. L’Allemand sera en charge des affaires de la première équipe avant d’assumer un rôle de consultant par la suite.

Dans l’immédiat, sa tâche est de relancer leur fortune sur le terrain. Il a fait un début décent mais peu spectaculaire, supervisant des victoires contre Crystal Palace et Norwich City de chaque côté d’un match nul avec les Young Boys lors d’un affrontement mort en Ligue des champions.

La nomination de Rangnick a suscité un accueil mitigé de la part des experts. Mais un homme qui peut comprendre pourquoi il pense que United l’a choisi est l’ancien attaquant de Liverpool Robbie Fowler.

Selon Fowler, United se trouve actuellement dans une situation très similaire à celle dans laquelle il était impliqué lorsque Houllier a remplacé Roy Evans à Anfield en 1998.

Expliquant la comparaison, Fowler a déclaré au Daily Mirror : « Pourquoi n’avons-nous rien gagné ? Je dirais qu’il s’agit d’un équilibre… ou d’un manque d’équilibre. Nous n’avons pas réussi à trouver une cohérence entre l’attaque et la défense.

« Je pense que United a le même problème, et je pense qu’ils ont réagi comme Liverpool l’a fait dans les années 90 lorsqu’ils ont fait venir Gérard Houllier.

« Il y a toujours eu cette stigmatisation – injustement – ​​qu’il [Evans] était en quelque sorte « trop gentil ». Je ne sais même pas ce que cela est censé signifier, mais vous avez l’impression que le conseil d’administration de United a ressenti la même chose à propos d’Ole Gunnar Solskjaer.

« Encore une fois, je ne sais pas si c’est correct. Mais je pense que vous pouvez voir que, comme mon équipe de Liverpool, il n’y a pas de cohérence, de direction ou d’équilibre. Ils ne réussissent pas dans tous les domaines en même temps.

«Liverpool a répondu en faisant appel à Houllier. Il a introduit une approche de maître d’école, soi-disant plus dure et plus disciplinée.

« On a l’impression que Rangnick est comme ça aussi, et oui, ça pourrait marcher. Mais je pense que pour réussir dans le management de nos jours, il faut être plus collaboratif, mieux comprendre ses joueurs.

« C’est peut-être pour ça que Mourinho n’a pas travaillé à Old Trafford, c’est peut-être pour ça qu’ils ont emprunté la route de Solskjaer. Maintenant, il semble qu’ils pensaient qu’il était trop mou. Je suppose que l’espoir est que Rangnick soit quelque part entre les deux.

Rangnick a expliqué comment obtenir un emploi permanent

Après l’annonce initiale, il y a eu des affirmations selon lesquelles Rangnick pourrait même finir par conserver le poste de directeur de manière permanente.

Cela semble un scénario improbable et le club examine une liste de successeurs potentiels. Mais Fowler pense qu’il pourrait avoir une chance s’il résout un problème que Liverpool n’a jamais fait sous Houllier.

L’ancien attaquant a déclaré: « Nous avons été élevés selon l’ancienne philosophie de Liverpool selon laquelle » ne vous inquiétez pas pour vos adversaires, laissez-les s’inquiéter pour vous « , mais c’est désormais de l’histoire ancienne.

« Il faut connaître l’opposition, se préparer à tout ce qu’elle pourrait apporter.

« Rangnick semble être ce manager, mais pour obtenir le poste de manière permanente, il doit résoudre un problème que même Gerard Houllier n’a pas fait, malgré les trophées qu’il a remportés à Liverpool. Trouvez un équilibre constant dans l’équipe.

L’homme de 63 ans a six mois pour essayer de trouver cette formule. Ce sera soit dans son propre intérêt, soit dans celui de l’ensemble du club et de celui qui lui succèdera.

