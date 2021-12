Rangnick complote Leeds et des accords liés à Liverpool pour résoudre la «faiblesse» de Man Utd

Ralf Rangnick a immédiatement identifié la plus grande faiblesse de Manchester United lors de son entretien initial et a mis en branle trois transferts pour remédier au problème, selon un rapport.

L’Allemand sera capitaine du navire de Manchester United jusqu’à la fin de la saison. Le vétéran évoluera ensuite à l’étage dans un rôle de consultant, ouvrant la porte à la nomination d’un manager permanent.

Le sort de Rangnick à la barre a commencé à gagner lorsque United a battu Crystal Palace 1-0 le week-end dernier.

Ses empreintes digitales étaient partout sur les tactiques exposées ce jour-là. Les positions de départ des joueurs de United étaient nettement plus élevées que sous Ole Gunnar Solskjaer.

Sa formation en 4-2-2-2 a inondé les zones centrales. De plus, sa demande d’une presse à haute intensité a aidé United à regagner la possession dans des zones dangereuses à plusieurs reprises.

Néanmoins, l’interview d’après-match de Rangnick a suggéré qu’il n’était toujours pas convaincu d’un domaine de son équipe.

En parlant de la paire de milieux de terrain Scott McTominay et Fred, Rangnick a déclaré : « Ils ont fait une, deux ou trois erreurs, surtout en première mi-temps, il y a eu deux passes carrées ; un de Scott, un de Fred.

«Je n’aime pas ce genre de ballons au milieu de terrain dans ces positions. Mais dans l’ensemble, lorsque l’autre équipe est en possession du ballon, Fred et Scotty sont presque parfaits pour ce genre de football.

Maintenant, selon ESPN, Rangnick a qualifié le milieu de terrain très décrié de United comme sa plus grande faiblesse lors de son entretien initial.

En conséquence, il a expliqué pourquoi le club doit investir dans le milieu de terrain avant de se voir proposer le poste. En outre, il a également identifié trois cibles appropriées.

Tout d’abord, le talisman Kalvin Phillips de l’État ESPN de Leeds United a été nommé. Phillips est devenu un milieu de terrain polyvalent suprême sous Marcelo Bielsa et a commencé à établir des liens avec ce qui serait un commutateur controversé.

Rangnick vise la paire de Bundesliga

Deuxièmement, Rangnick a mentionné la cible de Liverpool, Jude Bellingham. L’adolescent est l’un des espoirs les plus prometteurs du football européen. En tant que tel, The Mirror a déclaré que Liverpool était prêt à battre son record de club en sanctionnant un mouvement de 90 millions de livres sterling pour la sensation du Borussia Dortmund.

Le dernier milieu de terrain Rangnick a exhorté les éclaireurs de United à « regarder de plus près » était Amadou Haidara du RB Leipzig.

Le milieu de terrain combatif est bien connu de Rangnick grâce à son temps partagé à Leipzig. Dans cet esprit, et étant donné qu’il commanderait les frais les plus bas, Haidara serait peut-être l’option la plus réaliste pour aider à transformer la plus grande faiblesse de United en une force.

Le processus de réflexion de Rangnick met Cavani au bord du gouffre

Pendant ce temps, la position d’Edinson Cavani semble encore plus menacée après que la raison de la décision de Rangnick ait été supposée être liée à Cristiano Ronaldo.

Rangnick a déployé sa formation habituelle en 4-2-2-2 lors de son premier match contre Crystal Palace. Cela a soulevé plusieurs points de discussion concernant les sélections de son équipe. Marcus Rashford étant choisi pour s’associer à Cristiano Ronaldo était peut-être le plus gros sujet de discussion.

Rashford a principalement été déployé au large au cours de sa carrière à United. Cependant, selon l’ancien gardien de but Paul Robinson, jouer Rashford au centre pourrait être le moyen pour Rangnick de couvrir le manque relatif de travail défensif de Ronaldo.

« Le jouer là-haut avec Ronaldo met un peu plus de puissance dans les jambes derrière Cristiano dans un sens défensif », Robisnon a déclaré à Football Insider.

«Peut-être que Rangnick y a réfléchi. Rashford semble être celui qui a été chargé d’aller plus loin avec Ronaldo.

Si cette théorie est vraie, cela pourrait sonner le glas du séjour d’Edinson Cavani à Old Trafford. L’Uruguayen est un défenseur plus que disposé des défenses adverses. Mais à 34 ans, même lui aura du mal à répondre aux exigences de haute intensité de Rangnick pendant 90 minutes complètes.

Le fait que United ait subi une baisse notable d’intensité contre Palace après seulement 30 minutes serait une autre marque noire sur les chances de deux joueurs dans la mi-trentaine de commencer ensemble en haut. Si un seul peut être sélectionné, Ronaldo obtiendra toujours le feu vert.

