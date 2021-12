Rangnick déclenche le revirement de Lingard avec la confirmation du plan de transfert de la star de Man Utd

Ralf Rangnick s’est avéré un facteur majeur dans ce qui va maintenant se passer avec l’ailier de Manchester United Jesse Lingard en janvier, selon un rapport.

Après une période de prêt stellaire avec West Ham, les espoirs étaient grands que les fans de Manchester United verraient enfin son meilleur envoûtement à Old Trafford cette saison. Cependant, sous Ole Gunnar Solskjaer et Rangnick, les minutes sur le terrain ont été désespérément limitées.

En effet, Lingard n’a accumulé que 87 minutes d’action en huit matches de championnat ce trimestre. La nature de ces camées extrêmement courts suggère qu’il ne garde pas la foi de ceux qui prennent les décisions.

En tant que tel, et avec son contrat expirant l’été prochain, les discussions sur une sortie en janvier avaient commencé.

Le Daily Mirror a rapporté que United cherchait environ 20 millions de livres sterling pour sa signature le mois prochain.

West Ham pourrait tenter de faire atterrir Lingard une deuxième fois après avoir vu une offre refusée au cours de l’été. Newcastle est également dans le mix, avec l’AC Milan et Barcelone qui pourraient signer avec Lingard un accord de pré-contrat en janvier avant un transfert d’agent libre l’été prochain.

Mais selon l’Athletic (via le Daily Mail), Lingard a maintenant l’intention de rester à Manchester jusqu’en janvier et de se battre pour sa place. Lingard prendrait alors une décision sur son avenir plus près de la fin de la saison.

La motivation principale de Lingard révélée

La clé de cette notion serait l’arrivée de Rangnick. L’Allemand n’a pas perdu de temps à mettre en œuvre son style de haute intensité. Alors que Lingard a rarement figuré sous le patron par intérim, son style de jeu serait apparemment un ajustement naturel.

Lingard est motivé par son désir de faire partie de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde du Qatar 2022. Ce tournoi doit avoir lieu l’hiver prochain. Cela signifie que Lingard aura quelques mois supplémentaires au début de la saison prochaine pour impressionner.

Si un plus grand temps de jeu n’est pas à venir cette saison, l’inférence est que Lingard passera en tant qu’agent libre l’été prochain.

En revanche, si Lingard se voit offrir une chance de briller par Rangnick, il pourrait rédiger de nouveaux termes à Old Trafford avant la fin de la saison, sachant que ses chances en Angleterre ne seront pas affectées par son séjour.

Man Utd en « pourparlers avancés » avec le milieu de terrain de Ligue 1

Pendant ce temps, Manchester United serait en pourparlers avancés pour signer le milieu de terrain marseillais Boubacar Kamara, malgré le vif intérêt des géants de la Liga Barcelone.

La star française des moins de 21 ans a été dans une forme impressionnante au cours de la première moitié de la saison. Cependant, il semble prêt à quitter Marseille, son contrat arrivant à échéance cet été.

Cela a conduit à une bousculade pour sa signature, United et le Barça étant les principaux prétendants à la conclusion de l’accord.

Mais un rapport de la publication catalane El Nacional (via le Manchester Evening News) affirme que les Red Devils sont sur le point d’amener le joueur de 22 ans à Old Trafford.

Kamara pourra signer un pré-contrat avec des clubs hors de France à partir de janvier. Selon le rapport, c’est vers quoi United travaille.

Le rapport ajoute que le patron par intérim Ralf Rangnick veut ajouter Kamara à son milieu de terrain. Paul Pogba, Nemanja Matic et Juan Mata penchaient tous pour passer au cours des six à huit prochains mois.

