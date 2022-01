Rangnick détaille une mise à pied plus longue pour Pogba après une reprise plus lente que prévu

Ralf Rangnick ne s’attend pas à ce que Paul Pogba revienne à l’entraînement de Manchester United avant un mois après une récupération plus longue que prévu d’une blessure à la cuisse.

Le joueur de 28 ans a disputé un match nul 2-2 en Ligue des champions à l’Atalanta début novembre avant de s’arrêter lors d’un entraînement sur le plan international français. L’ancien patron Ole Gunnar Solskjaer espérait que Pogba serait de retour « juste après Noël » et son successeur Rangnick a déclaré le 10 décembre qu’il était à quatre semaines d’un retour à l’action.

Mais le manager par intérim s’attend désormais à une mise à pied plus longue pour Pogba, qui n’a plus de contrat cet été.

« Eh bien, il y a une semaine, on m’a dit que cela prendrait encore quatre ou cinq semaines », a déclaré le manager par intérim à propos de Pogba.

« Je l’ai vu ce matin avant l’entraînement mais actuellement je ne sais pas combien de temps cela va prendre.

« Il ne s’entraîne pas encore avec l’équipe. Pour autant que je sache du service médical, cela durera encore trois semaines, quatre semaines. Et une fois qu’il est en forme pour l’entraînement, cela ne signifie pas nécessairement qu’il est également en forme.

« Cela prendra probablement quelques semaines avant qu’il soit vraiment capable de concourir pour la première équipe. »

Les rapports de vendredi ont affirmé United a fait une offre de contrat à Pogba qui pourrait lui permettre d’empocher jusqu’à 500 000 £ par semaine.

Le contrat vaudrait au départ 400 000 £ par semaine, avant les ajouts. Cela ferait de lui le joueur le mieux payé de Premier League.

Cependant, Pogba a rapidement démenti les informations faisant état de l’offre.

Man Utd en difficulté sans Pogba

Dans une déclaration au Daily Mail, un porte-parole de Pogba a déclaré : « Pour clarifier les informations des médias, Paul ne s’est pas vu proposer de nouveau contrat ces derniers mois.

« Paul est entièrement concentré sur son rétablissement après une blessure dans le but d’aider l’équipe le plus tôt possible. »

L’absence de Pogba survient à un moment où United a du mal à avoir un impact constant au milieu de terrain.

Le déséquilibre a été coûteux, mais Rangnick a suggéré qu’il n’y aurait aucun ajout dans cette zone de l’équipe pendant la fenêtre de transfert de janvier.

« Eh bien, cela n’aide pas s’il manque un profil », a-t-il déclaré, après avoir été surclassé au milieu de terrain par les Wolves.

« Nous devons et voulons travailler avec les joueurs que nous avons. Nous avons montré que nous sommes capables de garder les draps propres avec ce groupe de joueurs. Mais c’est ce que nous faisons avec et sans ballon.

Lindelof fit

«Nous avons eu trop de cadeaux, trop de revirements dans ce match. Et c’est aussi un problème dont nous avons parlé avec l’équipe, à savoir que nous ne devrions pas permettre à l’autre équipe de prendre possession du ballon trop facilement. Surtout quand une fois que nous avons le ballon, il s’agit aussi de prendre des décisions responsables, de prendre la bonne décision au bon moment.

United cherche à reprendre le chemin de la victoire lundi lorsque Aston Villa arrivera en FA Cup.

Pogba est absent et le capitaine Harry Maguire pourrait le rejoindre sur la touche. Mais Victor Lindelof est une option après une période sans coronavirus.

« Victor est de retour à l’entraînement depuis (jeudi), ce qui est une très bonne nouvelle pour nous », a déclaré Rangnick.

« Harry n’a pas encore pu s’entraîner et nous devons attendre et voir comment cela évolue.

« Avec Harry, il y a encore un point d’interrogation mais Victor sera certainement disponible pour le match de lundi. »

