Rangnick explique la sélection de l’équipe de Man Utd; Martial, Lingard absent

Ralf Rangnick a expliqué pourquoi il avait décidé de nommer une formation inchangée pour son premier match en tant que Manchester United contre Crystal Palace dimanche.

L’Allemand a nommé le même onze de départ qui a battu Arsenal 3-2 à Old Trafford jeudi soir, bien qu’Anthony Martial et Jesse Lingard aient été absents pour le choc de Crystal Palace après avoir » ressenti de la douleur » à l’entraînement.

Rangnick a été nommé patron par intérim de United lundi et sera à la barre jusqu’à la fin de la saison, après quoi il passera à un poste de consultant à Old Trafford pendant deux ans supplémentaires.

Rangnick était dans les gradins pour regarder l’affrontement des Gunners. Michael Carrick, aujourd’hui disparu, était en charge de ce match.

Mais expliquant pourquoi il a choisi d’aller avec la même équipe, il a déclaré : « L’équipe a bien fait contre Arsenal, surtout en seconde période. Comme tout le monde était en forme et disponible, il n’y avait aucune raison de changer le XI.

Man Utd contraint de manquer

Sur l’absence de Martial et de Lingard, il a ajouté: « Jesse et Anthony ont indiqué après l’entraînement [yesterday] qu’ils ne se sentaient pas bien, ils ressentaient de la douleur. C’est la raison pour laquelle ils ne sont pas dans l’équipe.

On a beaucoup parlé du style de jeu de Rangnick depuis que le joueur de 63 ans a pris les rênes d’Old Trafford. Et il a révélé à quoi les fans peuvent s’attendre.

Il a déclaré : « Mon football n’est définitivement pas une valse lente ! je ne suis pas si loin de [Liverpool manager] Jurgen Klopp en termes de nos idées sur un style de football. Ce n’est pas un secret.

«Mais vous devez être conscient du type de joueurs que vous avez et de leur position. Je ne peux pas leur demander des choses qu’ils ne peuvent pas livrer en ce moment.

« Je dois les prendre [the Manchester United players] et accepter où ils sont actuellement. Ils sont suffisamment expérimentés et intelligents pour le savoir.

« Je ne peux pas transformer les joueurs que nous avons en monstres pressants que je veux qu’ils soient d’ici deux, trois ou quatre semaines. »

