Rangnick fait une demande d’entraîneur de Man Utd à 49 ans, mais la réponse est non

Le manager des Red Bulls de New York, Gerhard Struber, a déclaré qu’il avait refusé de rejoindre le vieux copain Ralf Rangnick à Manchester United.

Rangnick, 63 ans, a été nommé manager par intérim chez United la semaine dernière. Et lors de sa première conférence de presse, il a révélé qu’il recherchait de nouveaux membres du personnel. La décision de Michael Carrick de se retirer d’Old Trafford a épuisé l’équipe d’entraîneurs allemands et il a été autorisé à ajouter quelques nouveaux visages.

Et, selon The Sun, il a utilisé ses contacts de ses liens avec Salzbourg et Leipzig pour s’en prendre à l’entraîneur autrichien Struber.

Struber et Rangnick ont ​​formé une relation de travail solide dans l’environnement Red Bull. Rangnick a été directeur sportif du RB Salzbourg entre 2012 et 2015, tout en occupant un poste identique à Leipzig jusqu’en 2018. Struber a quant à lui rejoint Salzbourg en tant qu’entraîneur des jeunes en 2014 avant de devenir directeur adjoint en 2015 pour une saison.

De plus, Struber est ensuite retourné dans les équipes de jeunes à Salzbourg en 2018.

Cela signifie que le couple a un véritable respect l’un pour l’autre. Mais Struber n’a pas l’air de venir à Manchester.

Chris Armas est sur le point de jouer un rôle à Old Trafford. L’homme de 49 ans a travaillé comme entraîneur adjoint au Chicago Fire et aux New York Red Bulls.

Il a ensuite été promu entraîneur-chef à New York et a atteint les play-offs à deux reprises. Il travaille ensuite aux côtés de Rangnick dans la Grosse Pomme.

Cependant, Struber n’arrivera pas, il ne pense pas que le moment soit venu de quitter New York.

Struber révèle une « demande »

« Il y a eu une demande. Ce n’est un secret pour personne que Ralf Rangnick et nous nous connaissons bien et nous apprécions », a déclaré Struber à « Talk & Tore » de Sky Sport Austria via le Manchester Evening News.

« Je suis très honoré par la demande de l’Angleterre. En même temps, la situation pour moi à New York est telle qu’elle me permet d’envisager l’avenir avec beaucoup d’espoir. Je ne veux pas abandonner le chemin avec New York du jour au lendemain », a expliqué Struber.

«Je suis très engagé envers l’équipe de New York et nous avons de grands projets. Et j’ai un contrat à long terme à New York que je veux garder. Et j’ai de grands objectifs avec une équipe ambitieuse.

« Je me suis très bien installé à New York et j’ai traversé des moments difficiles avec mon équipe et nous avons vraiment grandi ensemble. Ce serait le mauvais moment pour dire au revoir ici.

«Je me sens très à l’aise dans mon rôle actuel d’entraîneur-chef et je crois que je peux avoir le plus grand impact dans ce rôle. Et c’est pourquoi je veux continuer dans cette voie.

