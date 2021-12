Rangnick inclut Ronaldo alors qu’il remarque des signes « exceptionnels » de Man Utd

Ralf Rangnick a vu ses attentes dépassées lorsque Manchester United a battu Crystal Palace dimanche, dans un match dans lequel il a remarqué les premiers signes de son style de pressing se traduisant par leur jeu.

Rangnick était sur la ligne de touche pour la première fois depuis qu’il est devenu le manager par intérim de Man Utd. Malgré quelques complications, il a pris un bon départ. Ils ont soutenu la victoire en milieu de semaine contre Arsenal, qu’il a regardée depuis les tribunes, avec trois autres points contre Palace.

Fred a marqué depuis le bord de la surface au milieu de la seconde mi-temps avec ce qui était le seul but du match.

United a maintenant remporté des matchs consécutifs pour la première fois en près de trois mois. Ils ont également conservé leur première feuille blanche à domicile de la saison contre Palace.

RAPPORT DE MATCH : Fred intensifie son objectif de merveille alors que Ralf Rangnick guide Man Utd pour vaincre Crystal Palace

Bien que cela aurait pu être plus confortable, le jeu s’est en fait mieux passé que ce à quoi Rangnick s’attendait. En particulier, il a souligné que leurs efforts urgents et défensifs étaient des aspects agréables – et même Cristiano Ronaldo est venu pour certains de ces éloges.

Rangnick a déclaré à Match of the Day : « Je suis très content de la performance de l’équipe, en particulier la première demi-heure, avec le pressing, c’était exceptionnel. La seule chose qui manquait était le 1-0 ou le 2-0.

«La façon dont nous avons défendu, nous avions le contrôle de tout le match. La feuille blanche était la partie la plus importante.

«Ce sont des choses que nous devons améliorer. Nous devons garder des draps propres. Avec une seule séance d’entraînement, j’ai été vraiment impressionné – nous avons fait bien mieux que prévu.

« Nous avons toujours essayé d’être aux avant-postes. Nous n’avons jamais été en dehors peut-être des cinq dernières minutes. À tous les autres moments, nous essayions de les tenir éloignés de notre objectif.

« On voulait jouer avec deux attaquants, surtout en position centrale. Au fait, le travail de Cristiano Ronaldo hors du ballon, chapeau.

Top 10 des dédicaces de Ralf Rangnick ! Pourrait-il en amener certains à Man Utd ?

Ralf Rangnick réagit au but de Fred

Le vainqueur du match était Fred, qui a marqué avec son pied droit le plus faible pour couronner une démonstration encourageante.

Fred a partagé les opinions à Old Trafford au cours de sa carrière à Man Utd, mais c’était un signe de ce dont il peut être capable.

Une fois de plus, le moment a impressionné Rangnick plus qu’il ne l’aurait cru possible.

Le patron par intérim a déclaré : « J’ai dû demander à mon entraîneur adjoint si c’était le pied droit de Fred. Je pensais qu’il ne pouvait tirer qu’avec sa gauche. Je suis content pour lui.

La prochaine étape pour United est un match de groupe de la Ligue des champions contre les Young Boys en milieu de semaine. Après cela, ils visiteront Norwich City lors de leur prochain match de Premier League.

Le calendrier est sur le point de devenir plus chargé, mais Rangnick est convaincu qu’ils ont mis en place les bases d’un succès plus soutenu.

Il a ajouté : « C’est toujours plus facile de bâtir sur des choses après avoir réussi. Nous devons produire d’autres feuilles propres et nous améliorer pour créer des chances pour notre attaque.

« Dans l’ensemble, je suis très satisfait de la façon dont nous avons joué aujourd’hui.

LIRE LA SUITE: Man Utd a expliqué comment Rangnick peut aider à signer Haaland, qui « peut partir » moyennant des frais d’aubaine