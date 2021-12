Rangnick influencé par Chris Armas alors que Man Utd abandonne l’accord Trippier pour commencer la poursuite de la cible d’Arsenal

Manchester United a laissé la porte entrouverte pour que Newcastle signe Kieran Trippier après avoir changé de cible pour une star de la Bundesliga également sur le radar d’Arsenal, selon un rapport.

Trippier, 31 ans, est une cible de longue date pour les Diables rouges à l’arrière droit. L’ancien manager Ole Gunnar Solskjaer a tenté de ramener l’Anglais en Premier League au cours de l’été. Un accord ne s’est pas concrétisé, bien que l’intérêt de United n’ait apparemment pas diminué.

Ils avaient été pressentis pour combattre Newcastle pour sa signature dans la fenêtre de janvier à venir. La star de l’Atletico Madrid serait ouverte à un retour en Angleterre, mais il semble maintenant que Newcastle soit sa seule option.

C’est à cause d’un rapport de l’Athletic (via le Daily Star). Ils déclarent que Rangnick a identifié une cible alternative à Trippier avec l’entraîneur Chris Armas influent dans la décision.

Au lieu de Trippier, Tyler Adams du RB Leipzig est la nouvelle star que United poursuit.

L’international américain, 22 ans, est connu pour sa polyvalence, capable d’évoluer au milieu de terrain central, arrière droit ou sur l’aile droite.

Il avait été lié à Arsenal en novembre via Football London. Mikel Arteta aurait cherché un soutien fiable pour Takehiro Tomiyasu à l’arrière droit.

L’arrivée d’Adams permettrait également à Tomiyasu de jouer à l’arrière central les jours où Gabriel Magalhaes ou Ben White avaient besoin de repos.

Armas demande à Tyler Adams de changer de cible

Mais selon le Daily Star, c’est United qui est maintenant dans le cadre de Tyler Adams. L’entraîneur adjoint de United, Chris Armas, est un « grand admirateur » d’Adams ayant travaillé avec lui aux Red Bulls de New York.

Adams a encore trois ans et demi sur son contrat, ce qui signifie qu’un transfert ne sera pas bon marché.

Le Star suggère qu’Adams coûterait à United « au moins 20 millions de livres sterling ». Le rapport de novembre de Football London plaçait la valorisation d’Adams autour de 32 millions de livres sterling.

Que United viserait un accord de janvier ou d’été n’est pas précisé dans l’article. Néanmoins, si Rangnick s’aventure sur la route Adams, le chemin de Newcastle vers l’atterrissage de Trippier se dégagera le mois prochain.

Une paire d’élite alignée pour remplacer Matic

Pendant ce temps, le patron par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, veut combler le vide qu’il pense que Nemanja Matic laissera au milieu de terrain lors de son départ, selon un rapport.

Le patron actuel et intérimaire, Rangnick, apprécie les compétences en leadership de Matic et son influence dans les vestiaires. Mais selon ., le manager pense que la présence du milieu de terrain dans les matchs doit être remplacée avant son départ.

En tant que tel, la source rapporte que Rangnick veut un grand milieu de terrain – d’un style similaire à Matic – à Old Trafford.

De plus, Jude Bellingham et Declan Rice sont ses deux cibles principales en ce moment. Les stars de West Ham et du Borussia Dortmund, qui jouent toutes les deux régulièrement pour l’Angleterre, ont fait irruption sur la scène ces dernières saisons.

Écarter l’un ou l’autre des joueurs de West Ham et de Dortmund en janvier s’avérera presque impossible.

En conséquence, Rangnick devra peut-être attendre la fenêtre de transfert d’été pour passer à l’action.

