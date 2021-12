Rangnick loue la pression de Cristiano : « Chapeau »

12/05/2021 à 19:27 CET

Le manager de Manchester United, Ralf Rangnick, a salué la pression et le travail hors du ballon de Cristiano Ronaldo lors de la victoire 1-0 à Crystal Palace.

« Son travail sans ballon, chapeau », a déclaré Rangnick à « Sky Sports » après le match au cours duquel Cristiano était un titulaire malgré les rumeurs qui le plaçaient comme un problème possible pour l’Allemand en appuyant.

L’ensemble des ‘Red Devils’ a réalisé ce dimanche le premier triomphe de l’ère Rangnick par 1-0, grâce à un but de Fred contre Palace.

« La chose la plus importante aujourd’hui a été de garder une cage inviolée. C’est là que nous devons nous améliorer. Laisser la porte à zéro plus de fois. Aujourd’hui, nous avons toujours cherché à serrer, à toujours avoir le ballon loin de notre surface », a déclaré l’Allemand.

« Il est plus facile de s’améliorer lorsque vous gagnez. Nous devons garder notre cage inviolée plus de fois et créer de meilleures opportunités dès le départ. Dans l’ensemble, je suis assez content de notre performance aujourd’hui. »