Rangnick mène la charge de Man Utd pour Haaland

Ralf Rangnick dirige désormais la charge de Manchester United pour Erling Haaland et a fait un geste qu’Ole Gunnar Solskjaer n’a pas pu, selon les rapports.

Les Red Devils se sont concentrés sur Haaland comme cible de transfert numéro un. Ils sont bien sûr confrontés à une concurrence considérable pour sa signature – mais Rangnick a pris sur lui de faire le travail.

C’est selon les MEN, qui affirment que le manager allemand a récemment parlé au père du joueur de 21 ans, Alf-Inge.

Ils ont discuté de la possibilité de son arrivée à Old Trafford en provenance du Borussia Dortmund.

Rangnick est lié à la famille car il a aidé à superviser le transfert de Haaland de Molde à RB Salzbourg en 2018, époque à laquelle il était directeur sportif de Red Bull.

On dit qu’ils ont une relation «cordiale» – ce qui ne peut pas être dit pour Solskjaer. Il est affirmé dans le rapport que l’ancien patron n’était pas aussi proche de Haaland malgré sa gestion en Norvège.

La tentative infructueuse de United de le signer en décembre 2019, avant qu’il ne se rende en Allemagne, a apparemment eu un impact sur leur relation.

Comment Ralf Rangnick affecte-t-il les chances que Man Utd signe Erling Haaland?

Lorsque Solskjaer a été limogé, il a été dit que cela nuirait aux chances du club. En fait, le changement de gestionnaire a fait tout le contraire.

Il est à noter que la qualification en Ligue des champions cette saison serait cruciale pour que le mouvement se produise.

À son arrivée en Angleterre, Rangnick a déclaré : « Erling Haaland est un attaquant fantastique.

« Je me connais mieux moi-même, car j’étais avec les gens de Salzbourg avec mon ami Kristoff et les gens là-bas ont été un peu impliqués dans le déménagement de Molde à Salzbourg, et donc je sais quel genre de joueur il est. »

Le dernier en date de l’agent de Haaland, Mino Raiola, est qu’ils n’ont encore signé d’accord de pré-contrat avec aucun club.

Liverpool dans le cadre de Haaland

De fortes affirmations de l’Allemagne sont que Liverpool fait partie des soumissionnaires les plus probables pour la superstar frappante.

Sky Deutschland a fourni une mise à jour sur l’avenir de Haaland. Et cela rend la lecture passionnante pour les fans des Reds.

Selon le point de vente, les «acheteurs les plus évidents» pour Haaland sont Liverpool et le Paris Saint-Germain.

Ils affirment que Liverpool cherchera à signer un nouveau numéro neuf cet été. Cela pourrait faire passer une attaque déjà puissante au niveau supérieur.

Rangnick pourrait donc se lancer dans une bataille intense avec son compatriote Jurgen Klopp.

