Rangnick n’attire pas assez pour garder Man Utd favori, alors que cinq clubs tournent

L’attrait de travailler avec la légendaire figure allemande Ralf Rangnick n’est pas suffisant pour convaincre Edinson Cavani de rester à Manchester United au-delà de janvier, selon un rapport.

Cavani, 34 ans, a dépassé toutes les attentes lors de sa première saison à Old Trafford. Le vétéran uruguayen a marqué 17 buts en 39 matches toutes compétitions confondues. Cependant, c’est son rythme de travail inlassable et ses contributions à l’effort défensif de l’avant qui s’est imposé comme l’un des favoris des fans à Manchester.

Mais depuis le retour de Cristiano Ronaldo cet été, le temps de Cavani sur le terrain a été réduit. Les blessures ont joué un rôle, même si, même en bonne forme, le déplacement du légendaire Portugais est un combat tout-puissant.

United entre dans une nouvelle ère avec Rangnick à la barre. L’Allemand visera à amener United dans le top quatre et à sécuriser l’argenterie avant de monter à l’étage pour jouer un rôle de consultant.

Cependant, selon le point de vente italien Tuttosport, Cavani pourrait ne pas figurer dans cette quête.

C’est parce que l’attaquant serait « déjà en train de regarder autour » de nouveaux clubs avec la fenêtre de janvier dans moins d’un mois.

Cavani est dans la dernière année de son contrat. Par conséquent, il sera libre de négocier un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers le 1er janvier. Alternativement, si un prétendant le souhaite, une offre à prix réduit pourrait être déposée.

Son désir de quitter United a récemment été rapporté dans le Times. Ils ont déclaré que Barcelone était sa destination préférée, et Xavi est connu pour chercher des renforts d’attaque en janvier.

Sergio Aguero a peut-être joué son dernier match pour le club après avoir reçu un diagnostic de maladie cardiaque. De plus, l’avenir d’Ousmane Dembele reste loin d’être clair, le contrat du Français expirant l’été prochain.

Tuttosport suggère que c’est la Juventus qui pourrait remporter le tirage au sort, avec Cavani « exactement ce dont ils ont besoin » en janvier.

Cavani pourrait-il retourner là où il est devenu célèbre ?

Le Mirror fait référence au rapport de Tuttosport et répertorie trois autres clubs dans le mix.

Un retour dans l’ancien club de Naples est évoqué où Cavani a établi sa réputation d’attaquant redoutable en Europe.

Enfin, retourner en Amérique du Sud pour rejoindre l’équipe argentine de Boca Juniors ou la centrale uruguayenne Penarol sont d’autres alternatives.

Pendant ce temps, Newcastle mènerait la chasse pour signer Jesse Lingard en janvier après que des détails aient été dévoilés sur l’offre énorme qu’ils ont proposée à l’homme de Manchester United.

L’avenir de Lingard reste très incertain. Le joueur de 28 ans a produit la forme de sa vie lors d’un prêt à West Ham la saison dernière. On s’attendait à ce qu’il ait l’occasion de prouver sa valeur à son retour à Old Trafford, bien que les minutes sur le terrain aient été désespérément limitées.

En effet, le milieu de terrain n’a pas été inclus dans l’équipe de Ralf Rangnick pour la journée de dimanche, Crystal Palace ayant été battu 1-0. Cette a incité l’Allemand à expliquer sa pensée, Anthony Martial étant un autre absent notable.

Et avec la fenêtre de janvier approchant à grands pas, il est apparu la semaine dernière que Lingard a l’intention de rompre les liens à Old Trafford – malgré l’arrivée de Rangnick. À son tour, on parlait de plus en plus qu’un retour à West Ham pourrait être envisagé.

Maintenant, le Times a révélé qu’un déménagement à Newcastle semble plutôt une forte possibilité.

Dans un accord qui fera de Lingard le revenu le plus élevé de leur histoire, ils affirment que le joueur de 28 ans s’est vu proposer un contrat de quatre ans et demi d’une valeur de 100 000 £ par semaine. En outre, ils devraient payer à United des frais d’environ 10 à 12 millions de livres sterling en janvier pour l’amener à St James ‘.

Les Diables rouges seraient également sensibles à l’idée de le vendre à Newcastle.

