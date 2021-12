Rangnick rencontre des problèmes de disponibilité similaires à ceux de Solskjaer avec Cavani

Edinson Cavani a demandé à Ralf Rangnick de ne pas le lancer lors du match nul 1-1 de Manchester United contre Newcastle lundi.

L’attaquant de 34 ans a fait sa première apparition pour le club depuis le 2 novembre à Tyneside. Et il a eu un impact avec le but égalisateur lors du match nul avec l’équipe menacée de relégation. Cavani est arrivé à la mi-temps pour Mason Greenwood après que Rangnick en ait assez vu dans une première période décevante.

L’Uruguayen dûment obligé avec une finition débraillée à la 71e minute pour ramener les hommes de Rangnick au niveau. Mais l’Allemand a révélé qu’il voulait plus de minutes de Cavani et avait prévu de démarrer le vétéran.

Le joueur, qui est en fin de contrat l’été prochain, a refusé de commencer en raison d’inquiétudes concernant sa forme physique.

Lorsqu’on lui a demandé si Cavani serait apte à affronter Burnley jeudi, Rangnick a répondu: « Oui. En fait, ces deux derniers jours, j’envisageais de le jouer dès le départ.

«Je lui ai parlé hier et avant-hier et il ne se sentait pas à l’aise de jouer dès le début parce qu’il ne savait pas à quel point il était vraiment en forme.

« Aujourd’hui, étant mené 1-0 à la mi-temps, il était clair pour moi que nous devions prendre plus de risques et changer quelque chose. C’est pourquoi nous avons décidé de l’amener lui et Jadon [Sancho] à la mi-temps.

L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain s’est avéré être un joueur utile avec 19 buts en 48 matchs. Et Cavani a été persuadé de signer un nouvel accord d’un an cet été par Ole Gunnar Solskjaer.

Alex Telles parmi cinq joueurs de Premier League sous le radar qui se sont intensifiés en décembre

Problèmes de disponibilité de Cavani

Il a pourtant été fortement lié à un déménagement à Barcelone en janvier. Et s’il est toujours là l’été prochain, il devrait alors retourner en Amérique du Sud avant la Coupe du monde de décembre 2022 au Qatar.

Cavani a cependant créé des problèmes sur sa disponibilité auparavant.

Le Manchester Evening News a révélé en mars que Cavani s’était déclaré inapte aux matchs pour lesquels l’équipe médicale de United l’avait déclaré.

Il a ensuite été nommé dans l’équipe itinérante pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa contre l’AC Milan pour se retirer quelques heures plus tard.

Et l’été dernier, il a bénéficié de sept semaines de congé après avoir joué en Copa America. Encore une fois, il y avait un désaccord sur son conditionnement pour le match à Southampton. Un match que Cavani n’a finalement pas voyagé pour quitter Solskjaer pour commencer avec Anthony Martial comme attaquant central.

LIRE LA SUITE: Rangnick admet que l’homme de Man Utd » a fait une erreur « , mais blâme les autres pour » une surprise négative «