Rangnick repère le problème de Matic au milieu de terrain de Man Utd et veut un grand joueur en remplacement de Rice et Bellingham aux yeux

Le patron par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, veut combler le vide qu’il pense que Nemanja Matic laissera au milieu de terrain lors de son départ, selon un rapport.

Matic a eu une carrière mitigée à Old Trafford depuis sa signature de Chelsea à l’été 2017. Il est arrivé alors que Jose Mourinho était manager et, à ce titre, jouait un rôle de premier plan.

Cependant, sous son successeur Ole Gunnar Solskjaer, Matic ne figurait pas autant. En fait, 21 apparitions en Premier League ont été le meilleur effort du Serbe en une saison complète sous le Norvégien.

Néanmoins, Matic a signé un nouvel accord en juillet 2020, qui expire en 2023. Bien qu’il ne figure pas autant sur le terrain qu’auparavant, les compétences en leadership du joueur de 33 ans sont essentielles dans le vestiaire.

Le patron actuel et intérimaire, Rangnick, apprécie ces traits hors du terrain. Mais selon ., le manager pense que la présence du milieu de terrain dans les matchs doit être remplacée avant son départ.

En tant que tel, la source rapporte que Rangnick veut un grand milieu de terrain – d’un style similaire à Matic – à Old Trafford.

De plus, Jude Bellingham et Declan Rice sont ses deux cibles principales en ce moment. Les stars de West Ham et du Borussia Dortmund, qui jouent toutes les deux régulièrement pour l’Angleterre, ont fait irruption sur la scène ces dernières saisons.

Rice est maintenant un joueur établi de Premier League et d’Angleterre et n’a encore que 22 ans. Bellingham a quatre ans de moins, mais il y a tout autant d’excitation pour son avenir.

Néanmoins, éloigner les deux joueurs de West Ham et de Dortmund en janvier s’avérera presque impossible.

En conséquence, Rangnick devra peut-être attendre la fenêtre de transfert d’été pour passer à l’action.

United a tenté de signer Bellingham avant de quitter Birmingham l’été dernier. L’avenir de Rice reste tout aussi incertain alors qu’il continue de faire sa marque.

Le coéquipier de Bellingham à Dortmund, Erling Haaland, est une autre cible de Man Utd. Cependant, l’intérêt pour lui augmente également.

Man Utd à Man City, combat contre Haaland

L’attaquant norvégien, comme Bellingham et Rice, s’est fait l’un des joueurs les plus convoités d’Europe avec sa récente ascension.

En conséquence, United, Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid et Barcelone ont tous eu des liens avec lui.

Selon le dernier rapport, cependant, La ville est prête à payer la clause libératoire de Haaland.

En effet, il est disponible pour 63 millions de livres sterling l’été prochain.