Rangnick révèle ce qui l’a surpris après la victoire de Manchester United

Ralf Rangnick a admis qu’il ne s’attendait pas au niveau de performance que Manchester United a produit lors de son premier match à la barre dimanche.

United a offert une masterclass pressante au cours des 30 premières minutes contre Crystal Palace. Leurs efforts ont chuté en seconde période, mais Fred a marqué le but gagnant alors que United a enregistré sa première feuille blanche en 16 matchs.

Rangnick n’avait pris le relais que lundi dernier, mais Michael Carrick a pris en charge la victoire de jeudi contre Arsenal. Cela ne laissait à l’Allemand que deux jours pour travailler avec son équipe United avant la victoire de dimanche.

Mais il était évident que Rangnick avait fait passer certaines de ses idées à l’équipe.

Gary Neville a salué l’impact du joueur de 63 ans et a déclaré que leur appui haut sur le terrain était la clé.

« La possession gagnée dans le dernier tiers était énorme. Ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont subi des attaques et qu’ils ont arrêté les équipes de les traverser et ils ont arrêté les contre-attaques. Ils ont récupéré le ballon plus rapidement », a déclaré Neville.

Et Rangnick a reconnu une superbe première 30 minutes, qui l’a pris par surprise.

« Si je regarde Palace, je ne pense pas que nous manquions d’énergie. De toute évidence, la première demi-heure était presque parfaite, la façon dont nous avons appuyé sur tout le terrain. Je ne m’y attendais pas à ce niveau, a dit Rangnick.

« La seconde mi-temps n’a pas été au même rythme, mais nous avons quand même contrôlé le match.

Le deuxième match de Rangnick en charge est contre les Young Boys en Ligue des champions mercredi à Old Trafford.

Man Utd peut-il gagner la Ligue des champions ?

« Je n’ai pas encore décidé (mon équipe) mais il est logique que nous mettions quelques joueurs au repos en raison de la liste des matches surchargée », a déclaré Rangnick.

«Nous devons nous assurer d’avoir autant de joueurs récupérés que possible, mais nous avons également besoin d’un élan positif.

« Le premier match de ce groupe que nous avons perdu contre les Young Boys, nous devons donc rattraper cela. »

Lorsqu’on lui a demandé si United pouvait remporter la Ligue des champions, Rangnick a évité une réponse qui ferait la une des journaux.

« Il est trop tôt maintenant. Je ne suis ici que depuis une semaine et j’ai joué un match.

« Évidemment, avec un club comme celui-ci, nous sommes ambitieux dans toutes les compétitions. »

« Le succès ne peut être atteint qu’avec le développement. Si nous pouvons développer l’équipe dans les six prochains mois.

«(Dimanche) a montré comment l’équipe peut jouer. Il y a encore de la place pour l’amélioration. La première feuille blanche à Old Trafford depuis avril, il était clair où devraient être les priorités.

« En fin de compte, réussir signifie, espérons-le, jouer en Ligue des champions et en FA Cup. Pas un tirage facile. C’est comme un autre match de Premier League.

Raphael Varane, Edinson Cavani et Luke Shaw se sont entraînés à la veille du match de groupe de Manchester United contre les Young Boys.

Après avoir lancé l’ère Rangnick avec la victoire 1-0 de dimanche contre Palace, les Red Devils reviendront à Old Trafford déjà assurés de terminer en tête du groupe F.

Les problèmes de blessures de United semblent s’atténuer avant la visite des Young Boys, le défenseur Varane et l’attaquant Cavani photographiés s’entraînant avec le groupe mardi matin.

Shaw, qui a été absent à la suite de récents coups à la tête, s’entraînait également, tout comme Jesse Lingard ayant raté le match de dimanche en raison d’une blessure à la cheville.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Nouvelles de l’équipe Man Utd

Mais le patron par intérim de United a exclu Varane et Cavani.

« Ils ne peuvent pas tous les deux jouer demain, mais ils faisaient partie de l’entraînement aujourd’hui. Edi encore hier, Rapha la première fois.

« Attendez-vous à ce qu’ils soient tous les deux à l’entraînement complet la semaine prochaine. Les deux meilleurs joueurs. C’est aussi une question de durabilité. Ce serait formidable de les avoir le plus tôt possible, mais évidemment pour le reste de la saison », a déclaré Rangnick.

Rangnick a confirmé que Donny van de Beek et Dean Henderson débuteront contre les Young Boys.

« Eh bien pour commencer, ils joueront tous les deux demain, dans le premier XI.

« Donny est venu comme remplaçant dimanche dernier. Dean est un gardien très ambitieux, nous en avons besoin de deux.

Pendant ce temps, Anthony Martial reste sur la touche.

«Anthony s’est entraîné samedi et une demi-heure après avoir eu mal au genou.

«Nous avons eu une réunion avec le service médical et nous avons convenu qu’il devrait essayer de récupérer. Nous devons nous assurer qu’il réduira la douleur dans les prochains jours et, espérons-le, qu’il reprenne l’entraînement la semaine prochaine », a déclaré Rangnick.

LIRE LA SUITE: Ralf Rangnick fait une demande d’entraîneur de Man Utd à 49 ans, mais la réponse est non