Rangnick révèle un interrupteur tactique qui a exclu Villa; n’a aucun doute sur le futur capitaine de Man Utd

Le patron par intérim Ralf Rangnick affirme qu’un changement tactique en seconde période a permis à Manchester United de dépasser Aston Villa en FA Cup, tout en faisant l’éloge du futur capitaine du club.

United a remporté un match de coupe palpitant à Old Trafford alors que la tête de Scott McTominay au début s’est avérée suffisante contre l’équipe de Steven Gerrard, qui a dominé pendant de longues périodes et pourrait se considérer comme malchanceux à perdre.

Après un week-end d’intrigues et de bouleversements, le troisième tour s’est terminé par une rencontre entre tous les Premier League et l’un des plus grands joueurs de Liverpool à gérer pour la première fois à Old Trafford.

Le match de lundi a manqué de buts mais a fourni beaucoup de divertissement, avec la tête de McTominay faisant la différence alors que United de Ralf Rangnick a remporté une victoire acharnée 1-0 pour organiser une date de quatrième tour à domicile contre Middlesbrough.

S’adressant à BBC Sport après le match, Rangnick a déclaré: « Je pense que nous avons montré une réaction après le match des Wolves, c’est ce que tout le monde attendait de nous. Nous savions que ce serait très difficile contre Villa. En première mi-temps, je pensais que nous avions bien fait. Cela aurait pu être 3-2 ou 4-3 pour nous à la mi-temps.

L’interrupteur tactique fait l’affaire

« En deuxième mi-temps, nous étions en contre-attaque et nous aurions pu profiter davantage de ces situations. Nous avons parfois pris de mauvaises décisions, mais lorsque nous avons changé pour un diamant au milieu de terrain, nous avions plus de contrôle.

« Au cours des 20 dernières minutes, nous avions plus de contrôle. Nous nous sommes bien battus en équipe quand c’était important. Au final, c’était une belle victoire. C’était notre objectif, passer au tour suivant.

Scott McTominay et Fred se combinent pour le premier but de Man Utd. ?? Ce jeu démarre en trombe ! 📺 Regardez #MNUAVL sur @BBCiPlayer et @BBCOne.#FACup #bbcfacup pic.twitter.com/XceHILABxE – Match du jour (@BBCMOTD) 10 janvier 2022

À propos du vainqueur du match McTominay, il a ajouté: «C’est un garçon de l’académie, son énergie est incroyable. Il commence également à marquer des buts et possède également des compétences en leadership. Je ne serais pas surpris qu’il devienne dans quelques années le capitaine de cette équipe.

Rangnick était également heureux de voir son équipe garder sa cage inviolée, ajoutant : « Nous devons développer l’équipe en une équipe blanche et c’en était une autre aujourd’hui, mais David de Gea a quand même été exceptionnel pour moi aujourd’hui. J’aurais voulu qu’il ait moins d’arrêts au total, je pense que nous avons eu quatre ou cinq tirs au but mais encore une fois, nous pouvons encore nous améliorer même dans ce domaine.

Varane fait l’éloge de l’esprit de Man Utd

Pendant ce temps, le défenseur central de United Raphael Varane a admis que cela avait été un autre match difficile pour les hommes de Rangnick.

Il a déclaré : « C’était un match difficile. On a beaucoup souffert sur le terrain mais ensemble et j’ai aimé l’esprit de ce match.

« Nous avons eu l’occasion de marquer plus de buts. Quand il n’était pas possible de jouer plus haut sur le terrain, nous étions compacts et ne les laissions pas jouer facilement.

« Nous avons dû être agressifs et du coup c’est bon. Nous sommes heureux. Nous avons besoin de plus de confiance, nous devons être ensemble et je pense que nous sommes sur la bonne voie.

Quant au but de Villa écarté par la VAR, il a ajouté : « C’était un long moment ! Je pense que c’est la bonne décision. Ce n’est qu’un moment dans le jeu et je pense que l’esprit de l’équipe était bon.

