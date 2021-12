Rangnick risque le ridicule après une sélection déconcertante pour un rôle clé à Man Utd

Ralf Rangnick serait sur le point de révéler Chris Armas comme l’un de ses entraîneurs de Manchester United malgré son manque d’expérience dans le football européen.

Rangnick est maintenant dans le hotseat d’Old Trafford après avoir signé un accord jusqu’à la fin de la saison. L’Allemand espérait que Michael Carrick resterait dans la formation d’entraîneur, mais l’ancien milieu de terrain de United a quitté le navire la semaine dernière. Et il a admis lors de sa première conférence de presse qu’il avait besoin de recruter du personnel en coulisses.

« Je suis plus qu’heureux de travailler avec le personnel d’entraîneurs actuel parce que j’ai besoin de leur expérience et de leur expertise concernant l’équipe actuelle », a-t-il déclaré. « Je vais évidemment essayer de trouver une, deux, peut-être trois personnes qui peuvent nous rejoindre dans une ou deux semaines, mais en raison de la réglementation du Brexit, ce n’est pas si facile. »

Le joueur de 63 ans devrait nommer l’Américain Armas, qui a entraîné exclusivement en Amérique du Nord. L’homme de 49 ans a travaillé comme entraîneur adjoint au Chicago Fire et aux New York Red Bulls.

Il a ensuite été promu entraîneur-chef à New York et a connu le succès, atteignant les barrages en 2018 et 2019. Il a travaillé aux côtés de Rangnick dans la Big Apple mais a quitté le club en septembre 2020 après sa défaite contre DC United.

L’ancien milieu de terrain des Chicago Fire a pris la relève en tant qu’entraîneur du Toronto FC en 2021. Cependant, il n’a duré que 11 matchs au poste avant d’être limogé.

Un bilan d’une victoire, deux nuls et huit défaites a précipité son limogeage. Mais cela ne semble pas avoir dérangé Rangnick.

Armas va bénéficier de la connexion Rangnick

ESPN rapporte, selon The Star, qu’Armas a maintenant obtenu un permis de travail. Sa demande a d’abord été rejetée pour ne pas avoir de licence Pro de l’UEFA.

Mais un appel a abouti et il se met au travail au Théâtre des Rêves. C’est certainement un rendez-vous de gauche, même si Rangnick a laissé entendre qu’il chercherait d’anciens collègues de travail.

« Beaucoup de mes anciens collègues, qu’il s’agisse d’analystes vidéo ou d’entraîneurs adjoints, ont des contrats à long terme avec de grands clubs, ils ne sont donc pas disponibles pour le moment. Nous devons être un peu intelligents et intelligents et trouver les bonnes personnes », a-t-il ajouté.

L’une des raisons de cette nomination pourrait être l’implication d’Armas dans le style de jeu de New York. Il était derrière leur haute presse – quelque chose que Rangnick espère pouvoir s’améliorer à United.

