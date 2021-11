Des inquiétudes concernant la santé de la reine Elizabeth II ont été soulevées ces derniers mois, car elle a été forcée de se retirer de plusieurs engagements. Plus récemment, la reine n’a pas pu assister à la cérémonie du cénotaphe le dimanche du Souvenir après s’être foulée le dos.

Maintenant que le prince Charles et Camilla, la duchesse de Cornouailles, sont arrivés en Jordanie pour leur première tournée royale en deux ans, la reine Rania a rendu hommage à la reine et a fait l’éloge du monarque.

S’adressant à ITV, la reine Rania a déclaré: « C’est quelqu’un que nous tenons tous en très haute estime et c’est quelqu’un que j’admire personnellement.

« Et je pense que le monde entier se tourne vers elle comme un symbole de ce que cela signifie d’être une véritable figure de proue et femme d’État et de donner de l’inspiration au reste du monde par sa discipline, par son cœur, par son travail acharné, par sa fermeté approche de tout.

« Je pense que nous trouvons tous du réconfort quand nous pensons à elle et nous sommes toujours préoccupés par sa santé.

« Mais c’est une femme forte et elle, même à cet âge, est très active.

« Nous pouvons tous espérer être aussi actifs qu’elle l’est à cet âge.

« Nos meilleurs voeux lui sont toujours adressés et j’espère qu’elle aura encore de nombreuses années devant elle. »

Le palais a supprimé les événements prévus cette semaine de l’agenda chargé de la reine pour qu’elle se repose sur les conseils du médecin.

« Il y a clairement des problèmes de mobilité. Venir de Windsor avec une entorse au dos et devoir rester debout pendant 15 à 20 minutes au cénotaphe n’est pas utile pour quelqu’un de 95. »

Il a déclaré: « En termes d’engagements officiels avant la fin de l’année, je ne pense pas que nous la verrons sortir et faire quoi que ce soit officiellement, même si elle se remet d’une entorse au dos. »

Sa Majesté continue d’effectuer des travaux de bureau légers et des réunions hebdomadaires de zoom virtuel avec le Premier ministre Boris Johnson au cours des derniers jours.

La monarchie britannique devrait célébrer le jubilé de platine de la reine l’année prochaine en juin 2022 pour marquer son 70e anniversaire sur le trône.

Le voyage royal de Charles et Camilla en Jordanie était initialement prévu pour mars 2020 mais a dû être repoussé en raison de restrictions de voyage.

Dans le cadre de leur voyage, le couple se rendra à la fois en Jordanie et en Égypte, utilisant la tournée pour souligner les liens importants entre le Royaume-Uni et les deux pays.

La tournée, qui intervient quelques jours seulement après la conclusion de la conférence COP26 à Glasgow, sera également fortement axée sur la lutte contre la crise climatique.

Le voyage du duc et de la duchesse de Cornouailles en fait les premiers membres de la famille royale à effectuer une grande tournée à l’étranger depuis le début de la pandémie.

En Jordanie, le prince Charles et la duchesse de Cornouailles marqueront le centenaire du pays et les 100 ans de la relation bilatérale entre le Royaume-Uni et la Jordanie.