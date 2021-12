Ranieri exhorte ses joueurs à se faire vacciner contre le Covid-19

10/12/2021 à 19:49 CET

La situation pandémique en Angleterre est préoccupante, Avec l’augmentation récente des cas de Covid-19 et le peu de vaccination des citoyens, cela fait le risque de contagion est plus grand. Dans le cas du football, être infecté peut être un coup très dur pour les clubs, car avoir une épidémie à ce stade peut condamner une saison entière de travail.

Ranieri demande à son peuple un acte de responsabilité

Bien que dans une équipe avec un milieu de tableau, il se peut que je n’accuse aucune perte en excès, une équipe comme Watford, qui manque déjà de troupes, souffrirait beaucoup si ses joueurs étaient infectés, quelque chose que Caludio ranieri, craint son entraîneur. C’est pour ça que a demandé à ses joueurs de se faire vacciner : « Je pense que le plus important est que tous les joueurs soient vaccinés, car maintenant nous allons jouer tous les trois jours et rencontrer beaucoup de monde. Sans le vaccin, c’est un grand risque. »

Malgré tes propos, l’entraîneur italien est conscient qu’il ne peut obliger personne à se faire vacciner et il assure qu’il respecte le droit de décision de ses hommes, bien qu’il demande d’être très prudent pour éviter la contagion : « Bien sûr, Je dois respecter la décision de chacun, mais ils doivent savoir que si nous sommes ensemble et s’ils contractent le virus, ils peuvent nous contaminer. Il est très important de garder vos distances, de faire des tests tous les deux jours et de porter un masque. »

Donc, Claudio Ranieri a demandé à son personnel un acte de responsabilité pour éviter d’avoir encore plus de problèmes dans une saison très difficile pour Watford. Les frelons Ils marchent en 17e position et à trois points de la redoutable zone de relégation.