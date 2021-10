Ranieri : "Le VAR doit mieux performer dans les simulations"

Claudio Ranieri, une semaine après son annonce en tant que nouvel entraîneur de Watford pour remplacer l’espagnol Xisco Muñoz, il s’est exprimé au nom d’un média italien dans lequel il a évoqué la performance de la vidéo d’arbitrage et notamment dans les cas présumés de simulation dans la zone par les joueurs, sur lequel l’Italien a déclaré que: « il y a beaucoup de joueurs qui les frappent à la poitrine ou à l’épaule, mais immédiatement ils mettent les mains au visage », a affirmé Ranieri.

« Quand je jouais je n’ai pas vu tous ces prétendus coups au visage. Je pense que le VAR devrait analyser tous ces épisodes. Avant il n’y avait pas autant de simulations dans la zone, pourtant aujourd’hui c’est à la mode de mettre la main dans le visage. Le VAR voit tout et vous devez le notifier« , Ajouter.

L’entraîneur actuel de Watford Il a également évoqué l’intérêt possible d’obtenir des services de la Cagliari, une équipe qu’il a formée au début en tant qu’entraîneur et qui est actuellement dernière du classement de la Serie A italienne. A propos des rumeurs Ranieri a pris soin de les refuser: « Je n’ai jamais été contacté par Cagliari. Ce n’est pas facile de les former car cela demandera beaucoup de travail, un esprit de sacrifice. Vous pouvez jouer un bon championnat. Ne m’a jamais contacté avant la signature de Mazzarri (actuel entraîneur de l’équipe transalpine).

Enfin, Ranieri a également tenu à souligner les étiquettes qui sont normalement apposées sur les autocars, sur lesquelles il a commenté que «Je ne suis pas un entraîneur normalisateur. Chacun a sa façon de mettre des étiquettes, mais ce qui m’intéresse, c’est de m’entraîner et de bien faire mon travail », a conclu l’Italien.