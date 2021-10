Ranieri revient, les monuments de Liverpool et les derbies locaux à gogo

Les fans sont impatients de revoir la Premier League ce week-end après la pause internationale, et il est sûr de ne pas décevoir.

Du premier jour de Claudio Ranieri sur la sellette des Hornets à Sadio Mane atteignant un tournant dans sa carrière, il y a un tas d’action pour les fans à surveiller.

getty

Mane est sur le point d’un point de repère mémorable

Voici cinq points de discussion à surveiller ce week-end.

SADIO MANE POURRAIT REJOINDRE LA PREMIER LEAGUE ‘100 CLUB’

Sadio Mane de Liverpool a actuellement 99 buts en Premier League à son actif.

Et ce week-end, le Sénégalais pourrait faire partie du prestigieux «club 100» lorsque les Reds affronteront Watford à Vicarage Road.

S’il atteint la feuille de match et atteint le score de 100, Mane sera le troisième joueur africain à le faire dans l’histoire de la Premier League, rejoignant à la fois son coéquipier Mohammed Salah et l’ancien attaquant de Chelsea Didier Drogba.

C’est peut-être exactement ce dont la star de Liverpool a besoin pour bien démarrer sa saison.

Belle montée en puissance et belle finition de Sadio contre nos prochains adversaires 👌⚽️ #WATLIV pic.twitter.com/kKsP5hQ1T0 – Liverpool FC (@LFC) 13 octobre 2021

DÎNER SUR RANIERI

La nouvelle équipe de Claudio Ranieri pourrait pleuvoir sur le défilé de Mane si les Hornets battaient les Reds lors du premier match de l’Italien en charge.

Et tout comme lorsqu’il était à Leicester, le manager vainqueur du titre 2016 utilisera la nourriture comme incitation pour son équipe à éviter de concéder des buts.

Mais le nouveau patron de l’équipe du Hertfordshire a plaisanté cette semaine en disant que la pizza ne serait pas suffisante pour récompenser son équipe s’ils gagnaient les trois points, contrairement à quand il était chez les Foxes.

« Pas de pizza ! Je paie pour le dîner si je prends une feuille blanche », a déclaré Ranieri aux journalistes avant l’affrontement avec Liverpool, « Une pizza, c’est trop peu. Ce serait un dîner ».

Donc, si vous voyez le backline de Watford travailler dix fois plus fort que d’habitude, vous saurez ce qu’ils pensent.

Claudio Ranieri a promis d’acheter le dîner de ses joueurs de Watford s’ils gardent une cage inviolée contre Liverpool – mais ce ne sera PAS de la pizza ! pic.twitter.com/g2KxpNqA6l – The Sun Football (@TheSunFootball) 14 octobre 2021

GEORDIE JOIE

En parlant d’équipes qui pourraient bouleverser ce week-end, les fans de Premier League auraient raison de garder un œil sur le moment où les favoris de la relégation, Newcastle United, affronteront les Spurs ce week-end.

Après leur prise de contrôle tant attendue, la ville de Newcastle est en effervescence, et cette joie et cet élan pourraient bien se poursuivre.

C’est la première fois que St James’s Park est complet depuis mai 2019, lorsqu’ils ont perdu de justesse 3-2 contre Liverpool.

Ce ne sera pas une tâche facile pour la partie nord de Londres de mettre fin à l’excitation au sol et pourrait bien donner lieu à un affrontement passionnant.

🎟 𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧 🎟 Les billets pour notre premier match sous un nouveau propriétaire contre Tottenham Hotspur le dimanche 17 octobre sont désormais épuisés. Merci pour votre soutien! ⚫️⚪️ – Newcastle United FC (@NUFC) 8 octobre 2021

C’EST LONGTEMPS À VENIR POUR LES ABEILLES

Au sujet des moments tant attendus, Brentford affronte son rival local Chelsea pour la première fois en championnat en 74 ans ce samedi.

Les Bees ont affronté les Blues pour la dernière fois en mars 1947, s’inclinant 2-0 lors du match de Division One.

Après avoir passé des années dans l’ombre de Chelsea, Brentford se délectera enfin d’affronter ses voisins de l’ouest de Londres sur un pied d’égalité.

Et si les Bees réussissent les trois points ce week-end, ce sera leur première victoire sur les Blues depuis 1939.

GETTY

Ivan Toney voudra aider Brentford à remporter une victoire historique contre ses rivaux locaux

AMIS À ENNEMIS ?

Avant Brentford vs Chelsea, un autre derby local se déroule ailleurs en Premier League : Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers.

Les clubs sont proches géographiquement, situés à seulement 21 miles l’un de l’autre, mais ce n’est que récemment que les deux clubs des West Midlands ont eu de nombreuses raisons de se détester.

Cependant, les deux clubs ont maintenant passé plus de temps dans la même ligue qu’autrement ces dernières années, et les tensions entre eux pourraient devenir plus chaudes ce week-end.

Aston Villa a connu un début de saison irrégulier, tandis que les Wolves ont connu un début de campagne lent mais ont remporté trois de leurs quatre matchs précédents, donc le potentiel est là pour un match serré et fougueux.

Étant donné qu’un seul point sépare les clubs du classement de la Premier League et qu’il est certain qu’aucune des deux équipes ne voudra rentrer chez elle les mains vides, assurez-vous de voir comment cela se passe.

GETTY

L’ancien homme de Villa Jack Grealish et Conor Coady des Wolves se sont affrontés lorsque les clubs se sont affrontés dans le championnat en 2016