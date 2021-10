Ranieri salue le héros du triplé King qui a vengé une saison «horrible» contre Everton

Claudio Ranieri a salué le héros du triplé Joshua King après que Watford ait surpris Everton avec quatre buts en retard pour gagner 5-2 à l’extérieur.

Le nouveau Frelons le patron a été victime d’un martèlement de Liverpool lors de son premier match en charge la semaine dernière. Mais il a inversé le script ce week-end. Son équipe se dirigeait vers une défaite 2-1 à moins de 15 minutes de la fin avant une attaque tardive.

Le milieu de terrain Juraj Kucka a marqué son premier but pour le club, King a inscrit ses deuxième et troisième buts du match et Emmanuel Dennis en a ajouté un cinquième.

Malgré la fin de match remarquable, Ranieri a maintenu la perspective de l’image globale des 90 minutes d’action.

Il a déclaré : « Nous avons fait beaucoup de bonnes choses mais aussi quelques choses que je n’aimais pas. Nous devions travailler.

« J’ai senti que les joueurs n’avaient jamais abandonné. Cinq buts contre Liverpool, c’est trop et je suis très heureux car nous avons joué rapidement vers l’avant.

« Joshua King était incroyable, non seulement pour les trois buts, mais aussi pour la façon dont il tient le ballon et se bat avec les défenseurs centraux. »

« Rome ne s’est pas construite en une nuit. Nous devons travailler dur. Enfin cette dernière semaine nous avons travaillé ensemble pour la première fois, bien sûr nous pouvons nous améliorer.

« Je suis très heureux et satisfait. Il faut continuer comme ça, je ne me souviens pas du dernier match, j’ai oublié. C’est maintenant une très bonne semaine.

Le roi a toujours cru

King revenait au club où il a passé la seconde moitié de la saison dernière. Il a fait 11 apparitions pour les Toffees et n’a réussi à trouver le filet dans aucun d’entre eux.

Il était donc normal que ses premiers buts à Watford soient inscrits à Goodison Park.

Après ses exploits, il a déclaré: «Pour être juste, nous sommes entrés à la mi-temps et c’était 1-1 et nous pensions que nous pouvions au moins obtenir un match nul.

«Même lorsque Richarlison a marqué, j’avais le sentiment que nous allions tirer quelque chose de ce match. Lorsque nous avons marqué la tête, la confiance en l’équipe n’a fait que grandir.

«Pour un attaquant, c’est la confiance. J’ai eu une saison horrible la saison dernière. Tout attaquant lorsque vous commencez à marquer prend confiance.

« Nous avions besoin de la victoire aujourd’hui. C’est un grand groupe de convivialité. C’est un sport d’équipe et parfois je ne marquerai pas, parfois je le ferai. Quelle que soit la manière dont je peux contribuer – buts ou passes décisives – je suis heureux.

« Il faut enterrer le match de Liverpool. Ils sont en feu en ce moment et probablement la meilleure équipe de la ligue avec Manchester City.

« Ce match était si important pour nous pour notre confiance. Je pense que ce match, en particulier la deuxième mi-temps, nous fera pousser.

« Le manager vient d’entrer, son deuxième match, et c’était une bonne performance de l’équipe. »

