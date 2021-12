Ranjha de Shershaah, Brown Munde, Arijit Singh en tête du choix des auditeurs indiens sur Apple Music

Les données d’Apple Music ont également fourni une liste de préférences basée sur des albums de musique parmi les auditeurs indiens.

Les chansons de Siddharth Malhotra-starrer Shershaah, y compris « Ranjha » et « Raataan Lambiyan », ont dominé la liste des chansons les plus écoutées d’Apple Music en Inde. Alors que la chanson la plus diffusée dans différents pays était Dynamite de BTS, les mélomanes indiens ont préféré la musique desi aux chansons dans d’autres langues.

« Brown Munde » était en tête de la liste indienne, suivi de la chanson Ranjha de Shershaah et Blinding Lights de The Weeknd aux deuxième et troisième places. La liste a également montré que sur les 10 meilleures chansons de la liste indienne, six étaient des chansons indiennes tandis que les quatre autres étaient dans d’autres langues, a rapporté l’Indian Express.

Parmi les 100 meilleures chansons jouées par les Indiens sur leur application Apple Music, 26 étaient de Bollywood tandis que 16 étaient de la musique pendjabi. Des créateurs de musique indépendants comme Prateek Kuhad et Ritviz figurent également parmi les 100 meilleures chansons de la liste. Les données d’Apple Music ont également montré la préférence des auditeurs indiens pour leurs artistes préférés en ayant une liste séparée répertoriant les artistes les plus recherchés parmi les mélomanes indiens.

Le chanteur Arijit Singh était en tête de la liste des artistes les plus recherchés, suivi des compositeurs de musique Pritam et AR Rehman aux deuxième et troisième places. D’autres artistes et créateurs de musique notables qui ont trouvé leur nom dans la liste des 10 meilleurs artistes sont AP Dhillon, The Weeknd, Justin Bieber, Shreya Ghoshal, Sidhu Moose Wala, Gurinder Gill et Diljit Dosanjh.

Les données d’Apple Music ont également fourni une liste de préférences basée sur des albums de musique parmi les auditeurs indiens. Sur cette liste, Kabir Singh (Bande originale du film) est en tête de liste, suivi de Moosetape de Sidhu Moose Wala.

