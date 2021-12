Ranveer Singh-starrer ’83’ monnaye Rs 24,43 crore le premier jour

Réalisé par le cinéaste Kabir Khan, le drame sportif raconte la victoire de l’Inde sous le commandement de Kapil Dev, lorsque l’équipe a battu les Antilles en finale pour remporter leur tout premier trophée de Coupe du monde en 1983.

Le dernier film de la star de Bollywood Ranveer Singh, « 83 », a rapporté 24,43 roupies au box-office le premier jour de sa sortie.

Réalisé par le cinéaste Kabir Khan, le drame sportif raconte la victoire de l’Inde sous le commandement de Kapil Dev, lorsque l’équipe a battu les Antilles en finale pour remporter leur tout premier trophée de Coupe du monde en 1983.

Présenté par Reliance Entertainment et Phantom Films, « 83 » est arrivé dans les salles de cinéma après plusieurs retards dus à la pandémie de coronavirus, le 24 décembre dans le monde en hindi, tamoul, télougou, kannada et malayalam. Il a reçu des critiques positives de la part des critiques.

Selon Reliance Entertainment, le film a rapporté Rs 12,64 crore dans toutes les langues et Rs 11,79 crore sur le marché étranger.

Outre Singh, les acteurs Deepika Padukone, Pankaj Tripathi, Tahir Raj Bhasin, Jiiva, Saqib Saleem, Jatin Sarna, Chirag Patil, Dinker Sharma, Nishant Dahiya, Harrdy Sandhu, Sahil Khattar, Ammy Virk, Addinath Kothare, Dhairya Karwa et R Badree complètent le casting du film.

