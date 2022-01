Raoul Pal affirme que la capitalisation boursière des crypto-monnaies pourrait atteindre 250 000 milliards de dollars d’ici 2030

Raoul Pal, ancien gestionnaire de fonds spéculatifs chez Goldman Sachs et PDG de Real Vision, estime que la capitalisation boursière des crypto-monnaies pourrait croître de 100 fois d’ici 2030. Pal a partagé ses sentiments optimistes lors d’une interview le 31 décembre, affirmant que la capitalisation du marché des crypto-monnaies pourrait atteindre 250 000 milliards de dollars. (184,81 milliards de livres sterling) si l’adoption de la crypto se poursuit sur sa trajectoire actuelle.

Dans l’interview, Pal a noté que les classes d’actifs telles que les actions, les obligations et l’immobilier ont une capitalisation boursière allant de 250,00 billions de dollars (184,81 billions de livres sterling) à 350,00 billions de dollars (258,70 billions de livres). À cette fin, il a comparé l’espace crypto en plein essor à ces industries, affirmant qu’il y a une chance raisonnable que les crypto-monnaies atteignent ces sommets.

Il a commenté que,

Si je regarde le marché total des produits dérivés, c’est 1 000 milliards de dollars. Je pense qu’il y a une chance raisonnable qu’il s’agisse d’une classe d’actifs de 250 000 milliards de dollars, soit 100 fois la taille ici, ce qui serait la croissance la plus élevée de toutes les classes d’actifs de toute l’histoire sur une période de temps plus courte.

Selon lui, cette croissance va de pair avec l’idée que 3,5 milliards de personnes auront adopté les crypto-monnaies d’ici la fin de la décennie.

La crypto commence 2022 sur une note baissière

Cela dit, le voyage des crypto-monnaies vers une capitalisation boursière de 250 000 milliards de dollars (184,81 milliards de livres sterling) ne sera pas un voyage facile. La nature volatile et spéculative de l’actif naissant est susceptible de provoquer un recul important sur la route. De plus, des problèmes de réglementation peuvent affecter le marché des crypto-monnaies alors que les organismes de surveillance financiers mondiaux tentent de contrôler l’industrie.

Au moment de la rédaction, le marché de la cryptographie est dans un marché baissier profond après que la Réserve fédérale américaine a réitéré son intention d’augmenter les taux cette année. Sur la liste des 10 premières crypto-monnaies, toutes les pièces sont rouges, Polkadot (DOT / USD) et Solana étant les plus gros perdants après avoir perdu respectivement 13,22 % et 12,70 %. Bitcoin (BTC / USD) a baissé de 7,32% sur la journée pour changer de mains à 42 767,68 $ (31 594,62 £).

Ce sentiment baissier sur le marché a anéanti 8,90% de la capitalisation totale au cours des dernières 24 heures, la portant à 2,03 billions de dollars (1,50 billion de livres sterling).

En particulier, Pal avait précédemment prédit que le marché de la cryptographie commencerait l’année sur une note haussière alors que les investisseurs institutionnels redistribuent les gains qu’ils ont réalisés en 2021 sur le marché de la cryptographie. Il a ajouté que davantage d’investisseurs institutionnels sauteraient dans le train de la crypto-monnaie cette année à mesure qu’ils se familiariseraient avec la technologie.

