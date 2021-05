Raoul Paul salue l’industrie de la cryptographie et l’appelle un «système financier anti-fragile».

Compartir

Raoul Paul, un défenseur populaire de la crypto-monnaie qui est également le fondateur et PDG de Global Macro Investor et Real Vision Group, a été salué par l’industrie de la crypto en général, après la récession de trois semaines sur le marché.

Raoul Paul a salué la résilience de l’écosystème de la monnaie numérique et sa capacité à ne pas s’effondrer, car plus de 1,02 billion de dollars ont été éliminés car une faible réglementation n’a pas empêché les chocs de règlement. Paul a fait l’éloge de l’industrie de la cryptographie en général après la récession de trois semaines sur le marché.

L’industrie de la crypto-monnaie a été touchée de toutes parts ces dernières semaines. En commençant par l’inondation du Xinjiang qui a considérablement affecté l’exploitation minière de Bitcoin jusqu’à ce que Tesla revienne sur sa décision d’accepter les paiements Bitcoin, le marché est passé de nouvelles négatives à d’autres nouvelles.

Le plus gros coup dur depuis des années est venu lorsque les régulateurs chinois ont interdit les transactions cryptographiques pour les institutions financières du pays. Le géant asiatique a également mis en exergue son intention d’envoyer des mineurs emballer alors que les discussions sur la conservation de l’énergie deviennent progressivement une préoccupation.

Ces accès de négativité ont poussé la capitalisation boursière mondiale de la cryptographie d’un sommet d’environ 2,6 billions de dollars à un minimum de 1,5 billion de dollars. Cependant, Raoul Paul a noté que tous les acteurs clés n’ont pas souffert de la volatilité.

«Crypto a subi un crash test VAR majeur, et RIEN ne s’est produit. La liquidation de l’effet de levier a été compensée par le surdimensionnement. Personne ne tenait le bébé dans ses bras. Aucune entreprise n’a fait faillite. La Fed n’a pas eu à intervenir. Defi n’a pas cassé et est resté presque normal », a-t-il déclaré dans un fil Twitter, ajoutant: Il n’y avait pas de chaînes de pertes collatérales. Il n’y a pas eu de pression collatérale. Les Stablecoins sont restés stables. Certains échanges ont été réduits d’une heure ou deux. Il n’y a pas eu de pertes de change importantes et il n’est pas nécessaire de mutualiser les pertes. Aucun protocole n’a échoué. Aucune entreprise n’avait besoin d’un financement rapide. “

Cette résilience, selon Raoul, fait que l’industrie de la cryptographie ne présente aucun risque systémique par rapport au monde de la finance traditionnelle. Sur cette base, il a déclaré l’industrie comme un «système financier anti-fragile qui n’échoue pas en période de tension, où la propriété des actifs est claire et les pertes ne sont pas mutualisées avec les contribuables».

Muchos pesos pesados de la industria, incluidos, entre otros , Mark Cuban, Ray Dalio, Michael Saylor y otros, ayudaron a amortiguar el destino de las criptomonedas con su revelación abierta de inversiones en activos digitales durante el período más desafiante para la industria en los dernières années. .

Source de l’image: Shutterstock