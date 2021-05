Raphael aura une série documentaire qui passera en revue ses 60 ans de carrière

MADRID, le 5 mai. (EUROPA PRESS) –

Le chanteur Raphael a annoncé le tournage d’une série documentaire qui sera diffusé sur Movistar + et qui montrera différents moments de sa carrière de 60 ans dans la musique.

“Chers amis, merci beaucoup pour vos messages. Je suis heureux de vous informer que nous travaillons depuis des mois sur un projet très spécial: la série documentaire célébrant mes 60 ans de carrière», a déclaré l’artiste sur les réseaux sociaux.

La série originale Movistar + est créée et dirigée par Charlie Arnaiz et Alberto Ortega de Dadá Films & Entertainment, nominé pour Goya pour “ Anatomy of a Dandy ” (2020), en collaboration avec Universal Music Spain.

“Pouvoir revivre les moments professionnels et personnels les plus importants, c’est être un cadeau et toujours, toujours, accompagné de vous: le respectable, mon public celui que j’adore. Je vous ai dit que cela allait être une année de surprises et qu’il en sera ainsi: je pense que vous allez particulièrement aimer celui-ci », a ajouté Raphael.

Le projet, qui a commencé le tournage en mars, tourne autour de la vie et de la carrière de Raphaël. “La série montre en détail un portrait intime qui plonge dans les succès, les secrets, les peurs et les rêves de l’artiste, avec un matériel audiovisuel inédit fourni par son environnement personnel et professionnel le plus proche.“A expliqué Movistar.

Il s’agit du premier et du seul documentaire avec l’implication directe de Raphael lui-même et de sa famille, ainsi que de RLM, son bureau de direction, et d’Universal Music Spain, sa maison de disques. Il a également la participation de nombreux artistes nationaux et internationaux.