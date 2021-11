Raphaël confirme sa tournée internationale 2022

29/11/2021 à 15h57 CET

Raphaël Il a déjà un nouvel album ‘Raphael : 6.0 In Concert’ pour fêter ses soixante ans sur scène et confirme sa tournée internationale malgré l’augmentation de l’incidence du coronavirus et l’apparition d’une nouvelle variante : « Les gens qui vont me voir sont tous vaccinés. Ce sont des gens civilisés« , a souligné.

De même, il a assuré qu’il avait reçu les trois doses du vaccin. « Et s’il y a d’autres moments pour vacciner, pour moi il n’y a pas de problème », le chanteur a dit d’ajouter que toutes les personnes qui l’accompagnent sont vaccinées. « Nous pourrons parfaitement faire le tour, et s’il se passe quelque chose, ce sera toujours beaucoup plus lâche que s’il s’agissait d’une personne non vaccinée, car ce virus avec le vaccin devient une grippe courante », a-t-il souligné dans une interview à Europa Presse.

En ce sens, il a reconnu ne pas comprendre les raisons pour lesquelles les gens ne se font pas vacciner. « Je leur parlerais de pourquoi tu es allé à l’école, Ne dites pas que personne ne vous envoie, ils vous envoient étudier car c’est obligatoire. Les choses liées à la santé devraient être obligatoires car ce n’est pas qui en souffre mais comment elle se propage. Les gens qui se conforment bien à l’ordonnance ne sont pas à blâmer pour avoir des gens déséquilibrés », dit-il.

L’artiste, qui souligne qu’il s’agit d’une urgence, non pas nationale mais mondiale, a envoyé un message aux non vaccinés : « Soyez cohérent, faites-vous vacciner, ce n’est pas pour eux, c’est pour les autres. »

« J’ai passé la pandémie à chanter »

Le début de la pandémie a attrapé Raphaël en Colombie et son médecin l’a renvoyé en Espagne. Il a vécu « mal » la situation mais il s’est rétabli « tout de suite ». Et bien que les trois premiers mois aient été difficiles, « il a réussi à enregistrer ». « Je n’ai besoin de personne d’autre que du technicien, et j’ai enregistré deux albums, j’ai passé une pandémie à chanter », a-t-il commenté.

Il a également fêté son retour sur scène les 19 et 20 décembre 2020, entouré de controverse pour avoir réuni 5 000 personnes au Wizink Center de Madrid. « C’était merveilleux, et il ne s’est rien passé, car tout le monde était bien protégé. Et ce fut l’une des nuits les plus importantes de l’histoire », a-t-il avoué.

En tout cas, il est enclin à utiliser le masque à tout moment, comme il le fait « toute la journée, sauf à la maison », une situation qu’il a comparée à celle du Japon à l’époque pré-coronavirus. « Je suis souvent allé au Japon et j’ai été surpris qu’ils portent un masque, c’est un signe d’éducation. Tant que le monde n’est pas plus calme et qu’il y a tellement de virus, parce qu’un masque ne nous fait pas de mal, ce n’est pas une honte de mettre un masque », a-t-il réfléchi.

Pas de message au gouvernement

Raphaël ne veut envoyer aucun message au Gouvernement par rapport à la situation que la culture a connue en temps de pandémie. « Ce sont les premiers qui ont peur que les gens ne veuillent pas se faire vacciner, dis-je. Je n’envoie de message à personne, les gens doivent savoir quoi faire, ils sont censés le faire », a-t-il souligné.

En revanche, le chanteur s’est montré favorable à la révision des paroles de chansons qui ne sont pas politiquement correctes aujourd’hui. « Ce qui n’est pas politiquement correct n’est pas correct du tout. En l’emmenant dans cette épreuve que vit l’humanité, je Je ne conçois pas qu’il y ait des gens qui ne se font pas vacciner », a réfléchi.

Soixante ans sur scène

A propos de ses 60 ans sur scène, il a assuré que « ils ressentent beaucoup de choses et tout va bien« . » Soixante ans est un chiffre assez solide. Ce qui m’excite le plus de ces soixante années dans le ‘show business’, ce sont les conditions dans lesquelles je suis arrivé. Mes souhaits, plutôt que de triompher, c’était combien de temps ça allait durer et surtout comment ça allait y arriver, je serais vraiment désolé si les gens me voyaient mal », a-t-il expliqué.

En ce sens, il a souligné que d’après ce qu’il voit et entend, « Ça va être long ». « Cela aurait été un très gros bâton pour moi de devoir partir parce que je ne peux plus, parce que les cordes vocales ne fonctionnent pas – avoua-t-il -. Le jour où je me lève et ma gorge ne fonctionne pas, ce jour-là j’aurais dire : messieurs, raccrochez, c’est fini ».

A son tour, il a commenté que s’il devait rester seul avec quelque chose, ce serait avec ses concerts live : « J’aime enregistrer, le processus d’enregistrement est très agréableMais rien n’est comparable au moment où vous montez sur scène, c’est une merveilleuse montée d’adrénaline », a-t-il souligné.

D’un autre côté, si vous deviez supprimer une chanson parce qu’elle ne vous ressemble plus ou ne vous représente plus, Raphael a commenté que parfois il « se lasse » d’une chanson et l’enlève, mais au bout d’un mois il s’aperçoit qu’il manque et il le récupère car « cela fait partie de lui ».