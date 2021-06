Raphael est toujours ça – Le soleil du Mexique

BARCELONE. Intense, séduisant, excessif…. Raphaël “continue d’être celui qui se relève toujours”, également après la pandémie, et qui, comme le dit la chanson, “aime avec la force d’un fou” son public, avec le qu’il s’est retrouvé hier à Barcelone, et qu’il a rendu la pareille avec passion.

Avant de commencer le concert, le directeur du Festival Jardines Pedralbes, Martín Pérez, a déclaré : “Raphaël est d’une autre dimension”, et c’est que seul quelqu’un comme celui-ci peut transformer un concert avec 1 800 personnes en la réunion de deux amoureux.

C’est ainsi que Raphaël et son public se sont sentis ce soir-là, comme deux amants dont la peau a rampé lorsque les premiers accords de Je suis qui ont sonné et que cet artiste de 78 ans est apparu sur scène, qui depuis le mois de novembre dernier tente de fêter ses 60 ans. anniversaire sur scène, mais jusqu’à présent, il n’a pas pu reprendre la tournée commencée au Wizink Center de Madrid, en raison des restrictions imposées par Covid-19.

Cette fois sans polémique, le divo de Linares s’est produit en plein air, devant un public qui occupait 70 pour cent de la capacité et dont le masque n’a été retiré à aucun moment afin que la soirée ne puisse être assombrie par les critiques, comme cela s’est produit en Madrid il y a six mois.

La deuxième chanson qu’il a interprétée était Ave Fénix, un titre avec une signification particulière après la pandémie, car ces retrouvailles avec son public en direct et en direct, ainsi qu’avec les festivals d’été et ces plaisirs de la vie qu’ils ont depuis un an et demi été si rare.

En fait, l’oasis des Jardins de Pedralbes a réussi à transmettre ce soir le sentiment magique que le danger a pesé, et vraiment, bien que la pandémie ne soit pas encore vaincue, pour beaucoup de personnes présentes c’est parce que, compte tenu du Moyen Âge du public, le pourcentage de personnes vaccinées était élevé.

Raphaël attire des adeptes de toutes les générations, mais les plus âgés le sont à tel point que la moyenne monte rapidement et c’est une joie d’entendre du public une octogénaire qui dit à son mari “regarde, hier c’était terrible et maintenant plus rien”.

Une réunion comme celle-ci mérite une fête en grand, alors Raphaël, qui fait déjà partie de ceux qui font les choses en grand, s’est entouré de treize musiciens pour l’occasion, a préparé un répertoire plein de grands succès et a chanté sans relâche pour plus de deux heures.

Le premier grand succès a été “Vivre comme ça, c’est mourir d’amour”, la chanson popularisée par Camilo Sesto et qu’il reprend sur son dernier album “Raphael 6.0”, un album de duos dans lequel il interprète sans complexe les thèmes qui ont marqué son d’autres, comme “J’ai oublié de vivre” (Julio Iglesias) “Notre amour s’est brisé” (Rocío Jurado) “Face à face” (Jeanette) ou “Resistiré” (Dynamic Duo), qui ont été joués en direct ce soir.

Dans “Dites ce qu’ils disent” il a fait ses premiers pas de danse, avec un style que beaucoup de jeunes aimeraient pour eux, et l’ovation a été unanime.

Dans « Mi gran noche », le public a chanté du premier au dernier couplet ; Dans “Nostalgia”, la star a montré qu’avoir 13 musiciens c’est très bien, mais il suffit et il y en a plein avec un piano et sa voix ; et dans “Love me” le public a dit “Je t’aime” avec conviction.

L’amour a flotté dans l’air tout au long du concert et plus d’un couple n’a pas pu se réprimer et s’est embrassé avec un masque, ce qui n’est pas facile.

Après un « Resistiré » aux connotations pandémiques, un « Qu’est-ce que personne ne sait » très touchant, dans lequel le visage expressif et gesticulant de Raphaël a rempli le grand écran de la scène, et un « Scandale » très dansé, malgré les chaises et les distances , Raphael a dit au revoir avec “Como yo te amo” et a lancé un “Barcelone, ​​je t’aime tellement!” qui a atteint le dernier des cœurs réunis.

La main sur la poitrine, le vétéran divo de la chanson romantique a quitté le côté de la scène souriant et avec le public en poche, une nouvelle fois.