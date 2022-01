Raphael présente un documentaire sur sa « vie cinématographique » – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

« En arrière ou pour prendre de l’élan », insistait avec véhémence le chanteur espagnol Raphaël. Ainsi, 60 ans de carrière ont été nécessaires pour le convaincre de le revoir et de le synthétiser dans un ambitieux documentaire sur la plateforme Movistar+ qui sort en même temps qu’une exposition qui le montre, dit-il, « tel qu’on est, sans cacher quoi que ce soit ».

« Je n’ai à inventer aucun film, car ma vie est depuis qu’elle a commencé », a affirmé celui de Linares (une ville du sud de l’Espagne) dans la présentation à Madrid des deux projets, dont le premier, « Raphaelismo », cohérente en quatre épisodes, elle pourra être appréciée dans son intégralité à la télévision.

Après le documentaire Lola Flores, Movistar + a défini cette production créée et réalisée par Charlie Arnaiz et Alberto Ortega, de Dadá Films & Entertainment, comme « le documentaire définitif d’un artiste pionnier de la musique moderne en espagnol depuis 60 ans dans lequel personne il n’a monté sur scène comme lui ».

« Alaska dit que quand elle va le voir au théâtre, c’est comme aller à la messe. Peu d’artistes peuvent monter un phénomène si grand qu’il transcende le personnage lui-même « , ont souligné les responsables de » Raphaelismo » en expliquant pourquoi ils ont choisi ce titre pour un projet » magique « , élaboré avec une totale » liberté » de manœuvre et la pleine collaboration de son protagoniste.

Pour le mener à bien, il a fallu dépasser une maxime vitale poussée à l’extrême par le chanteur : « À reculons ou prendre de l’élan ».

«C’est une mauvaise chose, car cela ne me permet pas de profiter du succès. Je peux être sur scène avec tout le monde debout et déjà en train de penser à demain. C’est très cruel, parce que je ne passe pas un bon moment. J’aimerais un jour quitter la scène en pleurant de joie, mais je ne peux pas, j’ai toujours tout aiguisé, mais ça l’a rendu de mieux en mieux », a-t-il avoué.

Il y a eu de nombreuses offres qui lui ont été faites dans le passé pour prendre sa vie sur d’autres formats. « Et j’ai dit : si la chose intéressante est de me voir sur scène ! Mais le temps guérit tout et il est arrivé un moment où j’ai compris qu’il était temps », a-t-il expliqué sur les raisons qui l’ont poussé à dire « oui ».

Un accès privilégié a été accordé à des collègues professionnels et à la propre famille de Raphaël, qui ont non seulement offert leurs témoignages, mais aussi un matériel personnel abondant tel que les enregistrements domestiques que son fils aîné, Jacobo, a accumulés pendant des années à la suite de son père.

« La vie m’a donné des moments inoubliables. Je me souviens de la première fois au Carneggie Hall de New York en partageant l’affiche avec La Caballe et Rostropovich. Ou quand je suis allé à l’Opéra de Sydney. Ou ma présentation à Saint-Pétersbourg, qui a coûté beaucoup de travail car l’Espagne n’avait pas de relations diplomatiques avec l’URSS, alors que j’étais là signifiait beaucoup de choses, avec Brejnev (secrétaire général du Parti communiste) parmi le public », a-t-il rappelé .

L’Espagnol qui est allé deux fois à l’Eurovision, qui a traversé le spectacle d’Ed Sullivan et a aidé à faire venir Sammy Davis Jr. ou Shirley MacLaine en Espagne, n’a pas non plus cessé de louer leur travail avec Manuel Alejandro ou José Luis Perales comme compositeurs de ses grands « joyaux de la couronne ». « , ainsi que son incarnation au théâtre comme « Jekyll y Hyde » et ses films avec des réalisateurs espagnols tels que Vicente Escrivá ou Mario Camus.

« Camus a déclaré que j’étais le seul artiste qu’il connaissait à avoir traversé l’écran. Et c’est ce que j’aime le plus, que les gens ressentent quelque chose de plus pour moi que la façon dont je chante », a-t-il déclaré à propos de la façon dont il aimerait qu’on se souvienne de moi. « Quelqu’un a également dit que Raphaël est le seul artiste fait à la main. Et alors je chante. La mienne est faite de près, pas en série, ce ne sont pas des collections à vendre », a-t-il insisté.

Parallèlement à la première du documentaire, la Fundación Telefónica a ouvert les portes d’une petite exposition qui rassemble du matériel emblématique de sa carrière, comme des affiches ou des disques, mais surtout certaines des pièces les plus emblématiques de sa garde-robe, comme le costumes à paillettes des comédies musicales « Billy le menteur » et « Pippin » ou le manteau et le chapeau de « Jekyll Hyde ».

Ceux qui le visiteront, pourront également interpréter en karaoké certains de ses nombreux tubes, de « Yo soy eso » à « Escándalo », et poser à côté du record d’uranium qu’il a reçu en 1980 lorsqu’il a vendu plus de 50 millions de disques, malgré cela, sa carrière a continué à chercher un plafond.

Cette même année, il repartira en tournée et enregistrera un album avec Pablo López comme auteur. «Je jure qu’il n’y aura jamais de tournée d’adieu. Je ne dirai jamais au revoir, car je ne pouvais pas, je n’arrêterais pas de pleurer », a-t-il assuré.