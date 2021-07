Raphael Varane a été surnommé le «meilleur défenseur du monde» par Eden Hazard et Jose Mourinho, rappelle à Patrice Evra Rio Ferdinand et devance Virgil van Dijk

Raphael Varane semble prêt à prendre d’assaut Manchester United.

Les Red Devils ont conclu un accord pour signer le défenseur du Real Madrid pour environ 41 millions de livres sterling.

Varane pourrait transformer United en prétendant au titre

Varane devrait être dévoilé en tant que joueur de United la semaine prochaine et rejoindre Jadon Sancho en tant que prochaine arrivée de haut niveau à Old Trafford.

Il est difficile de croire que Varane n’a que 28 ans étant donné qu’il semble être là depuis si longtemps.

Relativement inconnu des fans de football alors qu’il jouait pour Lens à l’adolescence, le patron de Manchester United, Sir Alex Ferguson, savait tout de lui.

Le légendaire manager voulait signer Varane en 2011, avant que Zinedine Zidane, le nouveau directeur sportif du Real Madrid à l’époque, n’intervienne.

Varane et Maguire vont être un couple formidable

Et quelle signature il s’est avéré être. Gagner trois titres de Liga, quatre trophées de Ligue des champions et une Copa del Rey en 10 ans n’est pas une mauvaise chose. Oh, et il a aussi remporté la Coupe du monde avec la France.

Jose Mourinho a donné à Varane ses débuts seniors au Real Madrid à l’âge de 18 ans et le classera plus tard parmi les meilleurs défenseurs du monde quelques années plus tard.

“Il est encore jeune, mais je pense qu’il est le meilleur”, a déclaré le manager. « Déjà, oui. Je pense qu’il est le meilleur défenseur.

Mourinho a fait confiance à Varane à l’adolescence

Et Varane reçoit également de nombreux compliments de ses collègues professionnels, Eden Hazard faisant écho à la revendication de Mourinho.

“J’ai rencontré des défenseurs fantastiques au cours de ma carrière, tels que John Terry et Vincent Kompany”, a-t-il déclaré l’an dernier.

« Je pense que bien que [Varane] est encore jeune, il est déjà l’un des meilleurs défenseurs centraux de tous les temps.

Avoir l’un des ” meilleurs défenseurs centraux de tous les temps ” aux côtés de Harry Maguire augmente les attentes à Manchester United pour la saison à venir.

Varane a joué un rôle crucial dans la victoire de la France en Coupe du monde en 2018

“Quand j’ai vu Man United en difficulté dans les matchs, la plupart du temps, les équipes ont reçu un peu de confiance ou ont vu une faille dans l’armure de Man United lorsqu’elles voient qu’elles peuvent amener les gens à un contre un ou jouer le ballon au-dessus de la défense, dans l’un des canaux et puis c’est une course », a expliqué Rio Ferdinand.

“Nous n’avons pas eu les joueurs assez rapides pour le faire dans les zones des défenseurs centraux”, a-t-il ajouté en louant la mentalité gagnante de Varane.

“Si vous obtenez quelqu’un comme lui, les gens commencent à penser” eh bien, nous ne jouerons pas le ballon par-dessus parce que Varane va le manger “. Quelqu’un comme lui, il apportera cette autorité, je l’espère, à la ligne de fond.

Et l’ancien coéquipier de Ferdinand, Patrice Evra, pense que le nouveau défenseur central est assez similaire au légendaire n°5.

Varane ‘le défenseur central complet’ rappelle à Evra la façon dont Ferdinand a joué

« Excellent avec le ballon, excellent dans les airs. Il est le défenseur central complet », a-t-il déclaré.

« Je me souviens de son premier match avec l’équipe de France et j’étais tellement impressionné. Il était si jeune mais si bon avec le ballon, si rapide et son anticipation était parfaite.

« Il est calme avec le ballon et il peut aussi marquer. C’est un top, top signature pour Manchester United.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a été soutenu dans la fenêtre de transfert et devrait mettre fin à la sécheresse de quatre ans du club.

La qualité de Varane en défense pourrait en fait conduire à une équipe plus offensive pour United.

Hazard dit que Varane est l’un des meilleurs défenseurs de tous les temps – et il devrait savoir avoir joué contre et avec beaucoup

Solskjaer a été plus ou moins contraint de jouer un milieu de terrain défensif à deux de Scott McTominay et Fred lors de gros matchs la saison dernière.

Cela aurait été en grande partie dû à l’inquiétude du manager concernant sa ligne de fond avec le manque de rythme de Maguire et l’imprévisibilité de celui qui l’accompagnait.

Cependant, avec Varane à côté de Maguire, le rythme impressionnant du premier pourrait sortir United de nombreuses situations délicates et permettre à Solskjaer d’être plus aventureux avec ses sélections au milieu de terrain.

En fait, cela pourrait permettre à Donny van de Beek de se qualifier dans l’équipe première aux côtés de Bruno Fernandes si Paul Pogba partait pour le Paris Saint-Germain.

Le Néerlandais n’a commencé que quatre matches de Premier League après avoir rejoint l’Ajax pour 35 millions de livres sterling l’été dernier.

L’année dernière, Gary Neville l’a placé dans son top 10 des choix de repêchage fantastiques… devant Virgil van Dijk de Liverpool.

Expliquant sa décision, la légende de Manchester United a déclaré: “J’ai mis Varane devant Van Dijk uniquement parce qu’à ce moment-là, Varane a remporté tant de coupes d’Europe, c’est un joueur incroyable.

“Vous ne pouvez pas séparer leur talent, mais Varane est un joueur brillant.”

Malgré l’excitation entourant le transfert de Varane à Manchester United, l’ancien défenseur de Leeds et de l’Angleterre Danny Mills a des réserves quant à l’arrivée.

Il a déclaré à talkSPORT: “Vous ne savez tout simplement pas avec les joueurs étrangers qui entrent.

“Il a eu ses problèmes de blessures – quand on regarde sa moyenne, il joue environ 20 matchs par saison en Liga.

Varane a joué aux côtés de certains des meilleurs footballeurs du monde, dont Cristiano Ronaldo

« Dix ans là-bas et 210 matchs de championnat, il a donc manifestement eu des soucis de blessure.

«Beaucoup de ces matchs sont contre une opposition sérieusement inférieure. Ce n’est pas le standard de la Premier League, la robustesse ou l’intensité de la Premier League.

“Je ne doute pas qu’il soit un joueur fantastique, mais je me demande simplement s’il sera capable de faire face aux rigueurs de la Premier League.”

Une chose est sûre, Manchester United achète un défenseur de classe mondiale.