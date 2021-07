Raphael Varane arrivera à Man United lundi pour terminer le transfert – Man United News And Transfer News

in

Raphael Varane arrivera en Angleterre lundi pour terminer son transfert sensationnel du Real Madrid à Manchester United.

L’accord entre les deux clubs a été conclu cette semaine, mais le Français attendait l’autorisation de quarantaine pour venir au Royaume-Uni pour terminer son examen médical et signer pour les Diables rouges.

Cependant, les règles de quarantaine changent à partir du 2 août, supprimant le besoin de restrictions. Et selon le gourou des transferts Fabrizio Romano, le transfert devrait désormais se poursuivre sans délai.

‘Le point sur Raphaël Varane. Il prévoit de s’envoler pour Manchester plus tôt la semaine prochaine [should be Monday] pour terminer son transfert en tant que joueur de Manchester United », a tweeté Romano.

“La signature médicale et contractuelle est également prévue la semaine prochaine, puis Varane sera dévoilée comme nouvelle signature après Sancho.”

Varane a également été photographié hier en train de dire au revoir à ses coéquipiers du Real Madrid.

Il est au Bernabeu depuis 10 ans, donc l’adieu a été particulièrement émouvant.

Le joueur de 28 ans a également fait des adieux émouvants aux supporters du Real Madrid sur Instagram (via la BBC), en déclarant :

“Après 10 années incroyables et merveilleuses au Real Madrid, un club que je porterai toujours dans mon cœur, le jour est venu de dire au revoir.

« J’ai eu l’honneur de partager le vestiaire avec les meilleurs joueurs du monde. D’innombrables victoires que je n’oublierai jamais, notamment « La Decima ». Je me rends compte que cela a été un grand privilège d’avoir pu vivre ces moments spéciaux.

«Je tiens à remercier tous les Espagnols et en particulier la ville de Madrid, où mes deux enfants sont nés. Ce pays sera toujours spécial pour moi. Ce fut un voyage incroyable à tous points de vue.