Raphael Varane aura besoin d’une longue période d’adaptation à Man United – Man United News And Transfer News

La communauté du football français est dans deux esprits quant à savoir si Raphael Varane fait un bon choix en quittant le Real Madrid pour rejoindre Manchester United.

Les journalistes de Footmercato.net sont divisés sur la question et ont consacré un article au débat.

Leurs arguments selon lesquels le joueur de 28 ans a pris la bonne décision incluent :

« Tout d’abord, le Français a eu le courage de franchir le pas.

« La perspective de côtoyer la redoutable Premier League, après avoir craqué la Liga, apparaît donc comme un choix cohérent pour un joueur au sommet de sa carrière.

Le champion du monde 2018 rejoint un club et une équipe débordant d’ambition et n’hésitant pas à s’appuyer pour le prouver et atteindre ses objectifs.

“Encouragés par Ole Gunnar Solskjaer qui a réalisé des choses prometteuses et intéressantes depuis son entrée en fonction à MU, les Red Devils ont un collectif avec la capacité de monter d’un cran.

« Aux côtés de Sergio Ramos, il a formé pendant plusieurs années l’un des partenariats les plus réussis du monde du football. Mais maintenant, l’Espagnol a vieilli et Varane, dans sa zone de confort, ne semblait plus aussi impérial qu’avant avec le Real. Il a traversé quelques passages difficiles.

« Une fin de cycle approche ou est atteinte chez les Merengues. C’était probablement le bon moment pour chercher ailleurs et goûter aux joies du football anglais dans le nord du Royaume de Sa Majesté [and to] montrer à tout le monde dans le football qu’il est toujours l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde.

Footmercato a ensuite avancé les arguments selon lesquels cela pourrait être une erreur pour le défenseur :

« Après dix saisons disputées… l’ancien lensois avait tout pour devenir le nouveau leader de l’arrière-garde du Real, après le départ de Sergio Ramos pour le Paris Saint-Germain.

« Et en Espagne, la presse locale reste unanime. Alors que l’effectif madrilène est en reconstruction, le natif de Lille serait devenu le nouveau capitaine.

« La différence entre la Liga et la Premier League pourrait également lui causer des problèmes. Pas de doute : le Championnat d’Angleterre est d’une intensité différente de ce qu’il a connu en Espagne, avec des attaquants forts et grands, comme Harry Kane (1,88 m) ou Dominic Calvert-Lewin (1,87 m) qui ont l’habitude de provoquer les défenseurs dans le duel.

Pour s’assimiler à la Premier League et prendre le leadership dans ce partenariat mancunien qu’il partagera avec le capitaine Harry Maguire, Raphaël Varane aura également besoin de plusieurs mois d’adaptation. Même pour un joueur de son calibre. Le timing est périlleux à un peu plus d’un an de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Cette période d’adaptation sera également cruciale pour United. Un manque de préparation d’avant-saison n’aidera pas à s’entendre avec Maguire à l’arrière et il y aura certainement un baptême du feu en attente si Varane entre sur le terrain contre l’ancien rival de Leeds le 14 août pour la première fois sous un maillot rouge. .