Raphael Varane devrait avoir un impact transformateur à Manchester United – Man United News And Transfer News

Sur le papier, la capture de Raphael Varane pour 34 millions de livres sterling par Manchester United semble être le coup de transfert de l’été.

L’as français largement décoré a été largement considéré comme l’un des défenseurs de l’élite mondiale pendant la majeure partie d’une décennie.

Ses exploits au cœur des défenses du Real Madrid et de la France avaient fait de lui une cible de transfert irréaliste, voire fantastique, pour certains.

Et pourtant, en raison d’une combinaison de l’appétit du joueur pour un nouveau défi, des problèmes financiers de Real et du rajeunissement de United, ce fantasme est devenu une réalité.

Alors, à part une réputation dorée et une carrière bien remplie, qu’est-ce que Raphael Varane apportera à Old Trafford ?

L’Athletic a présenté une analyse détaillée de l’as français et les résultats ne manqueront pas de faire saliver les fans de United.

Tout d’abord, sur la base des statistiques de la Liga de la saison dernière, Varane obtient de bons résultats en « carry et dribble » et « volume de jeu de liaison ». Par conséquent, son confort sur le ballon devrait aider United à développer son jeu.

En fait, il commence souvent les mouvements qui mènent à des chances de marquer des buts, ce qui pourrait améliorer les Diables rouges aux deux extrémités du terrain.



De plus, contrairement à son partenaire attendu – Harry Maguire – Varane aime attendre le bon moment pour prendre des mesures défensives. Maguire préfère jouer sur le pied avant.

Maguire attaquant le premier homme, tandis que Varane balaie ensuite devrait constituer un duo défensif complémentaire.

De plus, le Français est rapide et agile, ce qui devrait profiter à Maguire, qui est généralement considéré comme un peu mal à l’aise dans le virage.



Surtout, le rythme de Varane pourrait permettre à Ole Gunnar Solskjaer de jouer plus facilement une ligne plus élevée. N’étant plus obligé de s’asseoir profondément et de contrer, cette injection de vitesse défensive pourrait avoir un effet transformateur sur la flexibilité tactique du Norvégien.

Il ne s’agit pas seulement de styles contrastés. Une chose qu’il a en commun avec le capitaine actuel de United est la présence vocale. Bien qu’il ne soit pas un beugleur, il parle et, utilement pour un côté multilingue, parle plusieurs langues.

Cette volonté de communiquer – combinée à son excellence positionnelle – pourrait également profiter à son arrière latéral le plus proche, Aaron Wan-Bissaka.

L’arrière droit de United a été critiqué dans certains milieux pour s’être trop rapproché de son défenseur central le plus proche et avoir laissé des espaces au poteau arrière. C’est une défaillance récurrente qui a été exploitée par des attaquants aux yeux d’aigle et qui reste un talon d’Achille.

Cependant, avec un vainqueur de la Coupe du monde à dominance aérienne pour le cajoler et le rassurer, il ne serait pas complètement irréaliste de s’attendre à ce que le jeu de 23 ans s’améliore au cours de la saison.

Tout bien considéré, les implications positives de la nouvelle recrue de United sont une excellente nouvelle pour Solskjaer.

D’un point de vue tactique, technique et individuel, l’homme que ses coéquipiers appellent «Ligue des champions Varane» pourrait finir par valoir son pesant d’or pour cette équipe émergente de United.