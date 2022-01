Raphael Varane fait une promesse de la FA Cup aux fans de Man Utd avant le match nul de Villa

Raphael Varane veut aider Manchester United à mettre fin à son attente de cinq ans pour un trophée en ajoutant la FA Cup à son CV chargé de médailles.

Déjà hors de la course au titre de Premier League et de la Coupe Carabao, les Diables rouges n’ont plus que deux routes restantes vers l’argenterie cette saison. Ils affrontent l’Atletico Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions et lancent lundi leur campagne de FA Cup à domicile contre l’Aston Villa de Steven Gerrard.

L’équipe de Ralf Rangnick peut difficilement se permettre une sortie anticipée étant donné le nuage de mécontentement qui plane sur Old Trafford, où aucun trophée n’a été ajouté au cabinet depuis la Ligue Europa 2017.

L’importance de la FA Cup n’est pas perdue pour le vainqueur de la Coupe du monde Varane.

L’ancien joueur du Real Madrid a déclaré: « Je sais que c’est une compétition importante et une partie de l’histoire du club, et je sais que c’est excitant pour les fans.

« Je pense que c’est toujours excitant et c’est un autre défi et une nouvelle compétition (pour moi).

« Quand c’est une nouvelle compétition (et le début de la compétition), vous voulez toujours la gagner et ressentir le défi. La chose la plus importante est que vous voulez gagner.

« Dans une coupe comme celle-ci, vous savez que vous n’avez pas d’autre match à gagner si vous ne gagnez pas celui-ci, vous devez donc être performant et laisser toute votre énergie sur le terrain.

« C’est un grand défi et c’est pourquoi les matchs de coupe sont passionnants car les deux équipes laisseront beaucoup d’énergie sur le terrain. Nous attendons avec impatience. »

Varane prêt à aller au-delà

Varane admet également qu’il est mentalement et physiquement préparé pour que le match dépasse les 90 minutes de lundi sous les feux d’Old Trafford.

Il a ajouté : « Je pense que c’est une très bonne équipe et nous devons être prêts à jouer contre une équipe qui sait jouer en contre-attaque et qui joue bien avec le ballon.

« Donc physiquement et tactiquement… tout sera important dans ce match car nous savons que nous affrontons une bonne équipe. »

Varane se sent prêt à relever le défi et espère commencer, ayant subi quelques blessures depuis son arrivée cet été.

« Je me sens bien », a déclaré l’international français sur le site du club. «Je me sens mieux chaque jour et je veux rester comme ça, m’améliorer et aider l’équipe.

« Je dois dire que l’équipe médicale et les kinés m’ont beaucoup aidé et je suis très heureux d’être de retour et je tiens à les remercier pour l’aide à mon rétablissement. »

